Cobolli batte Zverev e scoppia a piangere: le lacrime per Mattia commuovono il tennis

Dopo il match vinto a Monaco contro il tedesco Alexander Zverev che gli è valso la finale, Flavio Cobolli ha indicato il cielo scoppiando in un pianto con la testa nascosta nell'asciugamano. Un gesto per il giovane Mattia Maselli, scomparso ieri. "Ogni punto che giocherò, ogni palla che toccherò, ogni passo che farò, penserò a te - aveva scritto su Instagram - La scuola tennis (il 13enne frequentava il Tennis Club Parioli, ndr) non sarà mai la stessa cosa senza di te, ma ti giuro che non verrai mai dimenticato".