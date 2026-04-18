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Cobolli batte Zverev e scoppia a piangere: le lacrime per Mattia commuovono il tennis

Il gesto di Flavio Cobolli dopo la vittoria con Zverev: testa nell'asciugamano e lacrime al cielo per Mattia Maselli

18 Apr 2026 - 15:33
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Dopo il match vinto a Monaco contro il tedesco Alexander Zverev che gli è valso la finale, Flavio Cobolli ha indicato il cielo scoppiando in un pianto con la testa nascosta nell'asciugamano. Un gesto per il giovane Mattia Maselli, scomparso ieri. "Ogni punto che giocherò, ogni palla che toccherò, ogni passo che farò, penserò a te - aveva scritto su Instagram - La scuola tennis (il 13enne frequentava il Tennis Club Parioli, ndr) non sarà mai la stessa cosa senza di te, ma ti giuro che non verrai mai dimenticato".

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