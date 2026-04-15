Tennis, Alcaraz si ritira dal 500 di Barcellona per un problema al polso: Sinner rimane numero uno

L'allarme è scattato nel primo set del match giocato a Barcellona contro Virtanen: sul 5-4 Carlitos ha richiesto l’intervento del fisioterapista per farsi trattare e, in seguito, fasciare il polso destro. Un problema che non gli ha impedito di sbarazzarsi del finlandese facilmente in due set ma che lo spagnolo si è portato dietro anche nella giornata di oggi: prima la rinuncia all'allenamento, previsto per le 14, poi l'annuncio del ritiro intorno alle 17. "È un infortunio più grave di quanto tutti ci aspettassimo e devo ascoltare il mio corpo per evitare ripercussioni future - ha spiegato Alcaraz -. Con grande tristezza devo tornare a casa e rimettermi in forma il prima possibile". Un forfait che in molti vedono come precauzionale: dal 22 aprile il calendario sul rosso entrerà nel vivo con Madrid, Roma e infine Parigi nel giro di tre settimane. Carlitos si agli Internazionali che al Roland Garros dovrà difendere il titolo: ragione per cui l'obiettivo è arrivare al massimo della forma proprio per questo trittico.