Tennis, Alcaraz si ritira dal 500 di Barcellona per un problema al polso: Sinner rimane numero uno

Sinner nella storia, poi esplode la festa: le foto dopo il trionfo a Montecarlo
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Lo spagnolo alza bandiera bianca: "Infortunio più grave di quanto tutti ci aspettassimo". La corsa alla testa del ranking ripartirà da Madrid
Il contro-sorpasso è rimandato almeno di due settimane. Carlos Alcaraz si ritira dall'Atp 500 di Barcellona per un problema al polso destro e dunque Jannik Sinner ha sempre più possibilità di presentarsi agli Internazionali, il torneo di casa, da numero 1 al mondo. Tutto però dipenderà dal quello che succederà la prossima settimana nel 1000 di Madrid. Ma andiamo con ordine.
L'allarme è scattato nel primo set del match giocato a Barcellona contro Virtanen: sul 5-4 Carlitos ha richiesto l’intervento del fisioterapista per farsi trattare e, in seguito, fasciare il polso destro. Un problema che non gli ha impedito di sbarazzarsi del finlandese facilmente in due set ma che lo spagnolo si è portato dietro anche nella giornata di oggi: prima la rinuncia all'allenamento, previsto per le 14, poi l'annuncio del ritiro intorno alle 17. "È un infortunio più grave di quanto tutti ci aspettassimo e devo ascoltare il mio corpo per evitare ripercussioni future - ha spiegato Alcaraz -. Con grande tristezza devo tornare a casa e rimettermi in forma il prima possibile". Un forfait che in molti vedono come precauzionale: dal 22 aprile il calendario sul rosso entrerà nel vivo con Madrid, Roma e infine Parigi nel giro di tre settimane. Carlitos si agli Internazionali che al Roland Garros dovrà difendere il titolo: ragione per cui l'obiettivo è arrivare al massimo della forma proprio per questo trittico.
Un forfait che costerà 280 punti in classifica ad Alcaraz che un anno fa si fermò soltanto in finale contro Rune. Il contro-sorpasso su Sinner in vetta al ranking Atp è dunque rinviato. Alcaraz potrà tentare di sorpassare l'azzurro la settimana prossima, nel 1000 di Madrid. Nè Jannik nè Carlitos avranno punti da difendere nella capitale spagnola e, dunque, a Roma arriverà primo in classifica chi dei due raccoglierà il risultato migliore sul rosso madirleno.
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