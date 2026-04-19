Tennis, Atp Monaco: Cobolli si arrende in finale contro Shelton
In Germania il romano va ko 6-2, 7-5 contro lo statunitense in poco più di un’ora e mezza
© ipp
Deve arrendersi in finale del torneo Atp 500 di Monaco di Baviera Flavio Cobolli. Ben Shelton vince il quinto titolo della sua carriera superando l’azzurro in due set dopo poco più di un’ora e mezza di gioco: lo statunitense si impone con il punteggio di 6-2, 7-5. Il numero 6 del ranking domina il primo set con due break consecutivi, il romano prova a reagire nel secondo parziale ma perde il servizio decisivo sul 5-5.
Nulla da fare per Flavio Cobolli, dopo l’impresa contro Zverev in semifinale il tennista romano va ko nella finale contro Ben Shelton in due set. Il primo parziale (6-2) è completamente appannaggio dello statunitense: due break consecutivi per volare via sul 4-0, nonostante Cobolli si crei ben sei palle break per reagire sull’1-0. Flavio annulla anche sei set point sul 5-1, ma concede il primo parziale al suo rivale nel turno di battuta successivo dell’americano. Il secondo set è incredibilmente più equilibrato: i due tengono i rispettivi turni di battuta senza mai concedere palle break all’avversario, fino al punteggio di 5-5. Il numero 6 del ranking dà la spallata decisiva con l’unico break del set, portandosi sul 6-5 e chiudendo i conti nel suo turno di battuta con il 7-5 che vale il 2-0 e il titolo dopo un’ora e mezza. Quinto titolo Atp per Shelton, Cobolli sconfitto a un passo dal trionfo.
Cobolli: "Settimana incredibile"
"È stata una settimana incredibile. L'abbiamo trascorsa insieme anche vedendo l'impresa del Bayern Monaco in Champions League (ride, ndr). Shelton, congratulazioni a te e a tutto il tuo team: sei un grande amico". Così Flavio Cobolli dopo la finale persa a Monaco contro Ben Shelton. "Ti auguro il meglio per questa stagione e spero di incontrarti di nuovo - continua - Ho amato molto questo torneo e sicuramente ci tornerò. Grazie al pubblico, mi piace giocare qui con voi. Grazie di tutto anche al mio team. Ieri ho chiamato la mia ragazza, che è qui, ma avendo perso forse era meglio se fosse rimasta a casa (ride, ndr)".