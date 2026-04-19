Bundesliga: il Bayern Monaco batte lo Stoccarda e si laurea Campione di Germania

Il Bayern Monaco conquista il Meisterschale 2025/26 (con quattro turni d’anticipo) e si laurea Campione di Germania per la trentaquattresima volta nella sua storia. I bavaresi fanno festa all’Allianz Arena travolgendo in rimonta lo Stoccarda per 4-2. Gli ospiti spaventano i padroni di casa con il gol di Fuhrich al 21’, poi però parte la rimonta biancorossa, che si consuma nel giro di sei minuti. Al 31’ Guerreiro pareggia i conti su invenzione di Musiala, due minuti più tardi il 2-1 di Jackson su assist di Luis Diaz e poi al 37’ il tris a firma di Alphonso Davies, ancora una volta su assist del colombiano ex Liverpool. I tifosi iniziano già a lasciarsi andare ai festeggiamenti, ma nel secondo tempo c’è anche spazio per la ciliegina sulla torta: al 52’ Harry Kane cala il poker, sigillando il risultato sul 4-1.