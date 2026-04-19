GERMANIA

Bundesliga: il Bayern Monaco batte lo Stoccarda e si laurea Campione di Germania

I bavaresi vincono 4-2 all’Allianz Arena e conquistano il Meisterschale per la 34^ volta nella loro storia

19 Apr 2026 - 19:28
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Back to back del Bayern Monaco, che travolgendo 4-2 lo Stoccarda nella trentesima giornata di Bundesliga si laurea Campione di Germania per la trentaquattresima volta nella sua storia. Dopo lo spavento iniziale con il gol di Fuhrich (e la rete finale di Andrés) i bavaresi dilagano con Guerreiro, Jackson, Davies e il solito Harry Kane. Secondo titolo consecutivo per gli uomini di Kompany, il tredicesimo nelle ultime quattordici stagioni.

Il Bayern Monaco conquista il Meisterschale 2025/26 (con quattro turni d’anticipo) e si laurea Campione di Germania per la trentaquattresima volta nella sua storia. I bavaresi fanno festa all’Allianz Arena travolgendo in rimonta lo Stoccarda per 4-2. Gli ospiti spaventano i padroni di casa con il gol di Fuhrich al 21’, poi però parte la rimonta biancorossa, che si consuma nel giro di sei minuti. Al 31’ Guerreiro pareggia i conti su invenzione di Musiala, due minuti più tardi il 2-1 di Jackson su assist di Luis Diaz e poi al 37’ il tris a firma di Alphonso Davies, ancora una volta su assist del colombiano ex Liverpool. I tifosi iniziano già a lasciarsi andare ai festeggiamenti, ma nel secondo tempo c’è anche spazio per la ciliegina sulla torta: al 52’ Harry Kane cala il poker, sigillando il risultato sul 4-1.

Inutile nel finale il gol della bandiera di Andres all’88’, che rende il passivo meno pesante per gli ospiti. La squadra di Vincent Kompany conquista il secondo titolo consecutivo, tredicesimo nelle ultime quattordici, solamente il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso ha interrotto il dominio bavarese degli undici titoli di fila. Ora il Bayern Monaco può dedicarsi totalmente alle semifinali di Champions League contro il Paris Saint-Germain.

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