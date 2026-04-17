TENNIS

Alcaraz alle prese con l'infortunio al polso: salta anche Madrid. Sinner a Roma da n°1

Dopo il forfait di Barcellona, il numero 2 al mondo out anche nell'altro torneo spagnolo. Jannik arriverà con la corona del ranking nella Capitale per gli Internazionali

17 Apr 2026 - 16:27
© italyphotopress

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Carlos Alcaraz salterà anche il torneo di Madrid. Lo ha annunciato lo stesso campione spagnolo con un post sui social: "Ci sono notizie che costa molto dare. Madrid è casa, uno dei posti più speciali del calendario per me, ed è per questo che mi fa tanto male non poter giocare qui per il secondo anno consecutivo - scrive il murciano che posta una foto dove mostra il polso destro - Mi addolora soprattutto non poter stare davanti alla mia gente in un torneo così speciale. Grazie per l'affetto di sempre e speriamo di vederci presto".

Alcaraz si è ritirato dal torneo di Barcellona per un problema al polso destro per un problema che lo ha infastidito già dal primo set contro il finlandese Virtanen e lo ha poi costretto al ritiro nella giornata successiva alla vittoria in due set. "Questo è un infortunio più grave di quanto ci aspettassimo, devo ascoltare il mio corpo per evitare ripercussioni future", aveva detto appena dopo il ritiro.

Alcaraz out a Madrid, le ripercussioni sul ranking Atp che coinvolgono Sinner

 La notizia della nuova rinuncia di Alcaraz, stavolta per il torneo a Madrid, si traduce in un ranking invariato per le prime due posizioni almeno fino a Roma. Questo significa che Sinner arriverà agli Internazionali della Capitale ancora da numero 1, mentre Alcaraz cercherà di riprendersi in tempo per difendere il titolo vinto nel 2025 al Roland Garros. 

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Alcaraz, che guaio: ritiro da Barcellona per un problema al polso. Sinner rimane numero uno

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