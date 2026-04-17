Alcaraz alle prese con l'infortunio al polso: salta anche Madrid. Sinner a Roma da n°1

Alcaraz si è ritirato dal torneo di Barcellona per un problema al polso destro per un problema che lo ha infastidito già dal primo set contro il finlandese Virtanen e lo ha poi costretto al ritiro nella giornata successiva alla vittoria in due set. "Questo è un infortunio più grave di quanto ci aspettassimo, devo ascoltare il mio corpo per evitare ripercussioni future", aveva detto appena dopo il ritiro.