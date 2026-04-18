Tennis, Cobolli batte Zverev in due set e vola in finale dell'Atp Monaco. Poi le lacrime

Flavio Cobolli è in finale al torneo Atp 500 di Monaco di Baviera. L'azzurro in semifinale ha sconfitto 6-3 6-3 il padrone di casa Alexander Zverev, numero 3 del ranking mondiale, in un'ora e dieci minuti. Cobolli, attualmente numero 16 Atp ma lunedì sarà numero 12, per la conquista del titolo della città bavarese affronterà lo statunitense Ben Shelton (n. 6) che ha battuto lo slovacco Alex Molcan (n.166) 6-3, 6-4 nell'altra semifinale. Subito dopo la vittoria, Cobolli in panchina si è lasciato andare a un pianto liberatorio ricordando il ragazzo di 13 anni morto ieri a Roma dopo essere precipitato da una finestra: "Era mio amico".