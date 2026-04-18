Tennis, Cobolli batte Zverev in due set e vola in finale dell'Atp Monaco. Poi le lacrime

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Flavio Cobolli in finale all'Atp 500 di Monaco di Baviera: battuto il padrone di casa Zverev, numero 3 al mondo, 6-3, 6-3. Ora c'è Shelton
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Flavio Cobolli è in finale al torneo Atp 500 di Monaco di Baviera. L'azzurro in semifinale ha sconfitto 6-3 6-3 il padrone di casa Alexander Zverev, numero 3 del ranking mondiale, in un'ora e dieci minuti. Cobolli, attualmente numero 16 Atp ma lunedì sarà numero 12, per la conquista del titolo della città bavarese affronterà lo statunitense Ben Shelton (n. 6) che ha battuto lo slovacco Alex Molcan (n.166) 6-3, 6-4 nell'altra semifinale. Subito dopo la vittoria, Cobolli in panchina si è lasciato andare a un pianto liberatorio ricordando il ragazzo di 13 anni morto ieri a Roma dopo essere precipitato da una finestra: "Era mio amico".
Forte dei successi per 2-0 contro Dedura, Bergs e Kopriva, Flavio Cobolli si presenta alla semifinale contro Alexander Zverev senza aver perso neppure un set a Monaco di Baviera. Un biglietto da visita importante per l'azzurro, che riesce a confermare immediatamente il suo ottimo stato di forma anche contro il tedesco. Cobolli sfodera infatti un'eccellente prestazione a servizio e domina letteralmente il numero 3 al mondo, annichilendolo nel corso di tutta la partita. Zverev resta infatti attonito di fronte alla sicurezza con la quale Flavio scaglia ogni colpo e affonda in poco più di un'ora davanti al proprio pubblico. A suon di ace e di giocate di altissima qualità, Cobolli si prende 6-3 il primo set in trentaquattro minuti, sfruttando al meglio il break nel quarto game che gli permette di incanalare il match sui propri binari.
L'italiano si conferma poi anche nel secondo set, dove strappa il servizio al rivale per altre tre volte e chiude ogni discorso con un altro 6-3, dopo aver concesso un solo break a Zverev. Cobolli elimina così il grande favorito della vigilia e stacca il pass per la finale, nella quale potrà giocarsi il titolo dell'Atp 500 di Monaco di Baviera contro uno tra Ben Shelton e Alex Molcan. Per l'azzurro è la seconda vittoria in carriera contro un Top 10, un risultato di grande prestigio.