Verona, Orban shock: scende dall’auto e fa rissa con un tifoso gialloblù

Verona-Milan non è finita al 90esimo e ha avuto un epilogo inaspettato. Come si vede nel video pubblicato da Telenuovo infatti, l’attaccante dell’Hellas Gift Orban è stato protagonista di un bruttissimo episodio mentre lasciava lo stadio Bentegodi. Come racconta un testimone, Orban dopo il ko col Milan era molto nervoso e ha rifiutato di fermarsi coi tifosi per le classiche foto. Poi, improvvisamente, dopo che la sua auto era stata colpita con una manata, ha fermato la macchina, è sceso e ha aggredito violentemente un tifoso scatenando una rissa. Per sedare gli animi sono intervenuti diversi tifosi, la scena è stata ripresa dai cellulari ed è intervenuta anche la Digos per gli accertamenti.