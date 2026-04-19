Serie A, Pisa-Genoa 1-2: De Rossi vince in rimonta e si salva

Dalla partita dell'Arena Garibaldi arrivano due sentenze, non aritmetiche ma ormai inevitabili: la prima è la salvezza del Genoa, che vince 2-1 a Pisa in rimonta e sale a 39 punti insieme al Parma, a +11 sulla Cremonese (in attesa di Lecce-Fiorentina). La seconda è la retrocessione dei toscani, ormai condannati al ritorno in Serie B dopo solo una stagione nel nostro massimo campionato. Eppure, la giornata in Toscana parte bene per la squadra di Hjulmand: calcio d'angolo al 19' battuto da Angori e colpo di testa vincente di Canestrelli che fa 1-0. Poco dopo, l'autore dell'assist si divora il raddoppio ed è un errore grave, perché al 41' Ekhator sfrutta l'ottima azione combinata da Colombo e Baldanzi e fa pareggiare De Rossi prima dell'intervallo. A inizio ripresa, la rimonta si completa con il rigore provocato dal fallo di mano di Calabresi e trasformato da Colombo, che la mette sotto l'incrocio. Il Pisa sfiora il 2-2 solo con Aebischer fermato da Bijlow, mentre Colombo sfiora la doppietta, poi al fischio finale è festa Genoa: raggiunta di fatto una salvezza che sembrava impossibile prima dell'arrivo di De Rossi. Allo stesso modo, il ko sa di saluto alla Serie A per il Pisa, che a 5 giornate dalla fine è almeno a -10 dalla salvezza: il distacco reale verrà stabilito da Lecce-Fiorentina.



IL TABELLINO



PISA-GENOA 1-2



Pisa (3-5-2): Semper 6; Calabresi 5,5 (16' st Vural 6), Caracciolo 6, Canestrelli 6; Touré 5,5 (25' st Piccinini 6), Loyola 5,5 (11' st Meister 5,5), Aebischer 5,5, Akinsanmiro 5,5 (16' st Cuadrado 6), Angori 6; Moreo 5,5, Tramoni 5,5 (25' st Durosinmi 6). A disp.: Nicolas, Scuffet, Bozhinov, Højholt, Stengs, Coppola, Albiol, Stojilkovic. All.: Hjulmand 5,5