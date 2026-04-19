Serie A, Pisa-Genoa 1-2: De Rossi vince in rimonta e si salva
Nerazzurri avanti al 19' con Canestrelli, poi Ekhator e Colombo (rigore) firmano il ribaltone. Toscani ancora ultimi
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Nella trentatreesima giornata di Serie A, il Genoa batte 2-1 in rimonta il Pisa. All'Arena Garibaldi, i toscani passano con il colpo di testa da angolo di Canestrelli al 19', ma tra la fine del primo tempo e l'inizio della ripresa De Rossi la ribalta: Ekhator pareggia al 41' su sponda di Baldanzi, poi Colombo trasforma al 55' il calcio di rigore che vale la salvezza virtuale. Nerazzurri sempre ultimi a 18 punti insieme al Verona.
LA PARTITA
Dalla partita dell'Arena Garibaldi arrivano due sentenze, non aritmetiche ma ormai inevitabili: la prima è la salvezza del Genoa, che vince 2-1 a Pisa in rimonta e sale a 39 punti insieme al Parma, a +11 sulla Cremonese (in attesa di Lecce-Fiorentina). La seconda è la retrocessione dei toscani, ormai condannati al ritorno in Serie B dopo solo una stagione nel nostro massimo campionato. Eppure, la giornata in Toscana parte bene per la squadra di Hjulmand: calcio d'angolo al 19' battuto da Angori e colpo di testa vincente di Canestrelli che fa 1-0. Poco dopo, l'autore dell'assist si divora il raddoppio ed è un errore grave, perché al 41' Ekhator sfrutta l'ottima azione combinata da Colombo e Baldanzi e fa pareggiare De Rossi prima dell'intervallo. A inizio ripresa, la rimonta si completa con il rigore provocato dal fallo di mano di Calabresi e trasformato da Colombo, che la mette sotto l'incrocio. Il Pisa sfiora il 2-2 solo con Aebischer fermato da Bijlow, mentre Colombo sfiora la doppietta, poi al fischio finale è festa Genoa: raggiunta di fatto una salvezza che sembrava impossibile prima dell'arrivo di De Rossi. Allo stesso modo, il ko sa di saluto alla Serie A per il Pisa, che a 5 giornate dalla fine è almeno a -10 dalla salvezza: il distacco reale verrà stabilito da Lecce-Fiorentina.
IL TABELLINO
PISA-GENOA 1-2
Pisa (3-5-2): Semper 6; Calabresi 5,5 (16' st Vural 6), Caracciolo 6, Canestrelli 6; Touré 5,5 (25' st Piccinini 6), Loyola 5,5 (11' st Meister 5,5), Aebischer 5,5, Akinsanmiro 5,5 (16' st Cuadrado 6), Angori 6; Moreo 5,5, Tramoni 5,5 (25' st Durosinmi 6). A disp.: Nicolas, Scuffet, Bozhinov, Højholt, Stengs, Coppola, Albiol, Stojilkovic. All.: Hjulmand 5,5
Genoa (3-4-2-1): Bijlow 6,5; Marcandalli 6, Ostigård 5,5, Vasquez 6; Martin 6, Amorim 6 (33' st Vitinha 6), Masini 6,5, Sabelli 6 (42' st Otoa sv); Baldanzi 7 (21' st Messias 6), Ekhator 7 (20' st Onana 6); Colombo 7 (34' st Ekuban 6). A disp.: Leali, Sommariva, Zätterström, Lafont, Grossi, Ouedraogo. All.: De Rossi 7
Arbitro: Crezzini
Marcatori: 19' Canestrelli (P), 41' Ekhator (G), 10' st rig. Colombo (G)
Ammoniti: Calabresi (P), Ostigard (G), Aebischer (P), Caracciolo (P)
LE STATISTICHE
- Il Genoa ha recuperato 12 punti da posizione di vantaggio in questo campionato, già tre in più di quelli ottenuti nell’intera Serie A 2024/25 (nove) – ben 11 di questi 12 sono arrivati sotto la guida di Daniele De Rossi: da quando è subentrato in panchina (11a giornata) solo il Sassuolo ne ha raccolti di più in questo modo rispetto al Grifone.
- Il Genoa ha vinto cinque delle ultime otto partite disputate in Serie A (3P), lo stesso numero di successi ottenuto nei precedenti 16 incontri affrontati dopo l’addio di Patrick Vieira (6N, 5P) – dalla 26a giornata in avanti nessuna formazione ha ottenuto più successi rispetto al Grifone: cinque come Inter, Napoli, Como e Bologna (prima del match con la Juventus).
- Simone Canestrelli è il 13° giocatore del Pisa a trovare la via del gol in questo campionato: si tratta di un record di marcatori per il club toscano in un singolo torneo di Serie A (superati I 12 della stagione 1987/88).
- Con il gol segnato contro il Pisa Lorenzo Colombo ha stabilito il suo nuovo record di reti (sette) in un singolo campionato di Serie A (superate le sei realizzate nella stagione 2024/25 in maglia Empoli).
- Dall’arrivo in panchina di Oscar Hiljemark a inizio febbraio nessuna squadra nei cinque principali campionati europei ha perso più partite del Pisa (otto, come Metz, Cremonese e Hellas Verona) – considerando la sola Serie A, inoltre, I toscani sono la squadra che ha anche subito più gol nel period (20).
- Tra i giocatori che hanno preso parte ad almeno cinque gol dall'inizio della passat stagione in Serie A, Jeff Ekhator (classe 2006 - 4G 1A) è il più giovane.
- In sette presenze con il Genoa in Serie A Tommaso Baldanzi ha già servito due assist - nelle precedenti 95 complessive con Empoli e Roma il centrocampista del Grifone ne aveva invece fornito appena uno (vs Empoli nell'agosto 2024 in giallorosso).
- Il Pisa è la prima squadra contro cui Lorenzo Colombo ha segnato in carriera sia all’andata che al ritorno in un singolo campionato di Serie A.
- Primo gol in Serie A per Simone Canestrelli alla sua presenza numero 32 nella competizione.
- Quattro degli ultimi sette gol subiti dal Genoa in questo campionato sono arrivati di testa – più in generale il Grifone ha incassato con questo fondamentale il 22% del proprio passivo di reti nel torneo in corso, meno solo in percentuale di Lecce (27%) e Fiorentina (25%).
- Solo Fiorentina (22) e Genoa (20) hanno perso più punti da posizione di vantaggio rispetto al Pisa (18) nel campionato di Serie A in corso.