Tennis
tennis

Coppa Davis, Italia in festa: lo show in conferenza stampa di Berrettini e Cobolli

L'Italia celebra il trionfo in Coppa Davis: conferenza stampa esilarante tra gag e spumante. Berrettini stuzzica Cobolli: "Stai a diventà famoso".

di Stefano Fiore
24 Nov 2025 - 11:00

L'Italia, dopo la vittoria sulla Spagna nella finale di Coppa Davis 2025, si presenta in sala stampa con cinque mini Coppe Davis e una bottiglia di spumante nelle mani di Andrea Vavassori. Il preludio a una conferenza che si dimostrerà davvero esilarante tra gag e risate.

Risate incontrollabili in conferenza stampa: Volandri non si trattiene

 Il momento clou è arrivato alla domanda di un giornalista straniero. Invece di una risposta seria, è scoppiata una risata collettiva: nemmeno il capitano Filippo Volandri è riuscito a contenersi, ha tenuto lo sguardo basso sul cellulare leggendo messaggi, cercando di dissimulare e mettendo una mano davanti alla bocca. Persino l'interprete, sentendo il clima, ha commentato ironico: "È dura eh…".

Flavio Cobolli protagonista: "Ma che è un'interrogazione?"

 Al centro della scena c'era Flavio Cobolli, l'eroe di giornata che in tre set tirati ha domato Munar regalando il punto decisivo. Accanto a lui Andrea Vavassori, con il telefonino in pugno intento a riprendere la scena.

Quando un giornalista ha chiesto a Cobolli quali fossero le sue sensazioni dopo il punto decisivo, l'intervista è deragliata nuovamente. Cobolli è esploso in una risata sguaiata, spiazzando la platea. Matteo Berrettini ha provato a fare da "pompiere", invitando il compagno al rispetto: "Dai… Flavio che poi…". Cobolli, sentendosi messo in mezzo, ha replicato: "Ho capito… ma se mi fate ridere".

L'apice della comicità involontaria è arrivato quando, incalzato da una reporter ("Parlamene"), il tennista romano ha sgranato gli occhi infastidito: "Oh… no, ma che è un'interrogazione?".

Berrettini e Cobolli firmano la terza Coppa Davis consecutiva: le immagini della premiazione

