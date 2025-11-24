Coppa Davis, Italia in festa: lo show in conferenza stampa di Berrettini e Cobolli

Berrettini e Cobolli firmano la terza Coppa Davis consecutiva: le immagini della premiazione
L'Italia celebra il trionfo in Coppa Davis: conferenza stampa esilarante tra gag e spumante. Berrettini stuzzica Cobolli: "Stai a diventà famoso".di Stefano Fiore
L'Italia, dopo la vittoria sulla Spagna nella finale di Coppa Davis 2025, si presenta in sala stampa con cinque mini Coppe Davis e una bottiglia di spumante nelle mani di Andrea Vavassori. Il preludio a una conferenza che si dimostrerà davvero esilarante tra gag e risate.
Il momento clou è arrivato alla domanda di un giornalista straniero. Invece di una risposta seria, è scoppiata una risata collettiva: nemmeno il capitano Filippo Volandri è riuscito a contenersi, ha tenuto lo sguardo basso sul cellulare leggendo messaggi, cercando di dissimulare e mettendo una mano davanti alla bocca. Persino l'interprete, sentendo il clima, ha commentato ironico: "È dura eh…".
Al centro della scena c'era Flavio Cobolli, l'eroe di giornata che in tre set tirati ha domato Munar regalando il punto decisivo. Accanto a lui Andrea Vavassori, con il telefonino in pugno intento a riprendere la scena.
Quando un giornalista ha chiesto a Cobolli quali fossero le sue sensazioni dopo il punto decisivo, l'intervista è deragliata nuovamente. Cobolli è esploso in una risata sguaiata, spiazzando la platea. Matteo Berrettini ha provato a fare da "pompiere", invitando il compagno al rispetto: "Dai… Flavio che poi…". Cobolli, sentendosi messo in mezzo, ha replicato: "Ho capito… ma se mi fate ridere".
L'apice della comicità involontaria è arrivato quando, incalzato da una reporter ("Parlamene"), il tennista romano ha sgranato gli occhi infastidito: "Oh… no, ma che è un'interrogazione?".
