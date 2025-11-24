Coppa Davis, Italia in festa: lo show in conferenza stampa di Berrettini e Cobolli

Il momento clou è arrivato alla domanda di un giornalista straniero. Invece di una risposta seria, è scoppiata una risata collettiva: nemmeno il capitano Filippo Volandri è riuscito a contenersi, ha tenuto lo sguardo basso sul cellulare leggendo messaggi, cercando di dissimulare e mettendo una mano davanti alla bocca. Persino l'interprete, sentendo il clima, ha commentato ironico: "È dura eh…".