Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Rosso per uno schiaffo ma al compagno, e Moyes approva

25 Nov 2025 - 15:05
© Getty Images

© Getty Images

La vittoria dell'Everton sul Manchester United, posticipo della 12esima giornata di Premier League, verrà ricordato, ancor più che per la sorprendente vittoria dei Toffees e l'ennesima caduta dei Red Devils, per il clamoroso fuori-programma avvenuto nei primi minuti della gara dell'Old Trafford: lo scontro fisico tra Idrissa Gueye e Michael Keane, compagni di squadra. Una rissa di pochi attimi, che il loro allenatore non solo non ha condannato, ma anzi ha ammesso di aver apprezzato. Tutto è nato dopo una grande occasione sprecata da Bruno Fernandes: nel concitato rientro in area, Gueye e Keane hanno iniziato a discutere animatamente, accusandosi reciprocamente. Per due volte il difensore inglese ha allontanato con le mani il compagno, che ha infine reagito colpendolo al volto con una manata. Solo l'intervento del portiere Jordan Pickford ha evitato che la situazione degenerasse, senza però scongiurare l'espulsione del centrocampista senegalese per condotta violenta. A fine gare il manager dell'Everton David Moyes, scozzese con un passaggio in passato anche sulla panchina dello United, ha stupito tutti, rifiutandosi di stigmatizzare quanto successo in campo: "Mi piace quando i miei giocatori litigano. Una squadra vincente deve avere carattere ed essere dura. Nessuno tra i miei giocatori deve accettare che qualcuno non faccia la cosa giusta". Un elogio sperticato alla competitività interna, anche a costo di scontrarsi. Di diverso avviso, però, il protagonista negativo della serata, Gueye, che ha affidato ai social le sue scuse pubbliche: "Mi assumo la piena responsabilità. Ciò che è successo non rispecchia chi sono. Prometto che non accadrà più". Moyes ha anche aggiunto che la frattura tra i suoi giocatori è già ricomposta e che lo spogliatoio ha applaudito Gueye quando si è scusato davanti al gruppo. Le liti violente in campo, durante partite ufficiali, sono rare ma succedono in Inghilterra. Secondo uno studio statistico, quella di Gueye è la terza espulsione in Premier League per una rissa interna, dopo Lee Bowyer e Kieron Dyer nel 2005 e Ricardo Fuller e Andy Griffin nel 2008. Il calcio inglese ricorda altri scontri celebri tra compagni: Bruce Grobbelaar e Steve McManaman nel '93, Emmanuel Adebayor e Nicklas Bendtner nel 2008. Al netto dei tanti casi di scontri in allenamento, in Italia resta invece epica un altro tipo di 'rissa', quella del pugno dell'allora tecnico della Fiorentina Delio Rossi ad Adem Ljajić, suo giocatore appena rientrato in panchina 

Ultimi video

02:23
SRV RULLO/13 JUVENTUS VIGILIA BODO CON SPALLETTI

Bodo-Juventus nel gelo: scelte e parole di Spalletti

00:57
Under 17, sogno finito

Under 17, sogno finito

01:15
Romagnoli pensa in grande

Romagnoli: "Lazio da Champions"

01:30
5 anni fa l'addio a Diego

Cinque anni fa l'addio a Diego

01:18
Dea, un solo sorriso

Atalanta, un solo sorriso

01:28
Roma, parla Mancini

Mancini: "Meritiamo il primato"

01:37
Inter, allarme Sommer

Inter, allarme Sommer

01:43
Maignan superstar

Milan, Maignan superstar

02:18
Stasera Napoli-Qarabag

Stasera Napoli-Qarabag

02:26
Un pazzo campionato

Il campionato più pazzo degli ultimi anni

02:23
Una Juventus sottozero

Champions: una Juventus sottozero

02:19
MCH RACING-RIVER 3-2 MCH

Liga argentina, eliminazione a sorpresa del River

03:06
Torino-Como 1-5: gli highlights

Torino-Como 1-5: gli highlights

03:07
Sassuolo-Pisa 2-2: gli highlights

Sassuolo-Pisa 2-2: gli highlights

02:28
SRV RULLO FILM SCUDETTO: TUTTO E' POSSIBILE 24/11 (MUSICATO) OK

Scudetto, tutto è possibile: la Roma vola in testa

02:23
SRV RULLO/13 JUVENTUS VIGILIA BODO CON SPALLETTI

Bodo-Juventus nel gelo: scelte e parole di Spalletti

I più visti di Calcio

DICH SPALLETTI POST FIORENTINA DICH

Spalletti: "Dobbiamo vincere? Questo per qualcuno è un fardello e lo subisce"

CLIP RULLO METEO.IT SU GELO E NEVE PER BODO-JUVENTUS 24/11 SRV

Bodo-Juve, allarme meteo: ecco le previsioni

MCH SHIOGAI GOL DA CENTROCAMPO 23/11 MCH

Spettacolo dall'Olanda: Shiogai segna da centrocampo"

DICH CHIVU PER SITO SU RITIRO 22/11 DICH

Chivu: "Il ritiro non mi garantisce la vittoria…"

Allegri: "Ambizione massima"

Allegri: "Ambizione massima"

DICH CONTE SU AVVERSARIO E MARADONA PRE QARABAG 24/11 SRV

Conte: "Qarabag rivelazione della Champions: vinciamo per Maradona"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
16:03
Juve, Chiellini e Comolli bloccati in Svezia per la neve. A rischio la loro presenza a Bodo
16:03
Un miliardo per impianti, Arabia consolida legami con Fifa
15:05
Rosso per uno schiaffo ma al compagno, e Moyes approva
14:30
Napoli, si ferma Gutierrez. A rischio anche la partita con la Roma
14:15
25 novembre: azzurri protagonisti in campagna Figc contro violenza donne