Rocchi: "Vlahovic trattiene per primo, revisione corretta. Pavlovic imprudente su Thuram"

All'Olimpico di Roma sul risultato di Lazio-Lecce 0-0 non è stato convalidato un gol a Sottil dopo una manata a Isaksen senza revisione al Var: "Non sono per niente contento di questa decisione, ci saremmo aspettati una OFR - ha precisato Rocchi -. Questo è l'ennesimo episodio in cui un giocatore viene toccato sul petto e si tiene il volto, questa situazione mi sta infastidendo perché avremmo anche gli strumenti eventualmente per annullare un gol. Non era fallo, ma dobbiamo combattere in maniera forte questo atteggiamento. Lo ribadisco a calciatori e arbitri".