Amarcord Volkswagen Lupo 3L: l'ultracompatta diesel da 33 km/l

A inizio anni '00 Volkswagen introdusse la Lupo 3L. Un'utilitaria ultracompatta che puntava tutto sull'efficienza. Equipaggiata con un motor 1.2 litri tre cilindri turbo diesel da 61 CV, registrò un consumo medio pari a 2.9l/100: una percorrenza superiore ai 33 km con un litro di gasolio. Non fu, però, un successo commerciale perché costava troppo e arrivò troppo in anticipo rispetto ai gusti, alle esigenze e alla sensibilità degli automobilisti, poco interessati a un'auto sostenibile