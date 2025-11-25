Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
drive up
1 di 20
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Amarcord

Volkswagen Lupo 3L: l'ultracompatta diesel da 33 km/l

A inizio anni '00 Volkswagen introdusse la Lupo 3L. Un'utilitaria ultracompatta che puntava tutto sull'efficienza. Equipaggiata con un motor 1.2 litri tre cilindri turbo diesel da 61 CV, registrò un consumo medio pari a 2.9l/100: una percorrenza superiore ai 33 km con un litro di gasolio. Non fu, però, un successo commerciale perché costava troppo e arrivò troppo in anticipo rispetto ai gusti, alle esigenze e alla sensibilità degli automobilisti, poco interessati a un'auto sostenibile

25 Nov 2025 - 15:15
20 foto
volkswagen
volkswagen lupo
volkswagen lupo tdi
volkswagen lupo 3l
lupo tdi
gasolio
auto diesel
diesel
motori diesel
sostenibilita

Ultimi video

02:33
Lusso, eleganza e tennis: Lexus alle ATP Finals

Lusso, eleganza e tennis: Lexus alle ATP Finals

02:09
Suzuki protagonista al Japan Mobility Show 2025

Suzuki protagonista al Japan Mobility Show 2025

02:15
Ringo's Garage: Hot Rods and Hobbies

Ringo's Garage: Hot Rods and Hobbies

02:29
Gare da Film: Cars - Motori ruggenti

Gare da Film: Cars - Motori ruggenti

02:26
Volvo ES90, test drive in Costa Azzurra

Volvo ES90, test drive in Costa Azzurra

03:27
Sportequipe 8 GT

Sportequipe 8 GT

03:28
Omoda 5 SHS-H

Omoda 5 SHS-H

25:29
Puntata del 22 novembre #DriveUp

Puntata del 22 novembre #DriveUp

03:00
I Signori dell'Auto: Jean Rédélé

I Signori dell'Auto: Jean Rédélé

03:39
KTM X-BOW R

KTM X-BOW R

02:15
L'auto cinese più europea, il SUV Leapmotor B10

L'auto cinese più europea, il SUV Leapmotor B10

01:24
Maserati, Alfa Romeo e l'Arma dei Carabinieri

Maserati, Alfa Romeo e l'Arma dei Carabinieri

02:01
Milano-Cortina 2026: Stellantis, viaggio alle Olimpiadi

Milano-Cortina 2026: Stellantis, viaggio alle Olimpiadi

02:42
Ford Gran Torino, l'iconica muscle-car americana

Ford Gran Torino, l'iconica muscle-car americana

01:51
L'editoriale: Ferrari, i numeri ti sorridono, risultati super

L'editoriale: Ferrari, i numeri ti sorridono, risultati super

02:33
Lusso, eleganza e tennis: Lexus alle ATP Finals

Lusso, eleganza e tennis: Lexus alle ATP Finals

I più visti di Drive Up

Mr Bean mette all'asta la sua Jaguar E-Type del 1963

Gordon Ramsay ha un garage di supercar che vale 20 milioni di euro

Napoli-Qarabag, sfida a tutto gas: dalla Ferrari nera di Maradona al circuito di F1

Luka Doncic ha una nuova Bugatti da 5 milioni che piace molto a Snoop Dogg

La puntata del 20 novembre #DriveUp

La puntata del 20 novembre #DriveUp

Rachele Somaschini alla Dakar, equipaggio tutto femminile