Classifica Atp: Sinner rimane n.1, Alcaraz scavalca Zverev e torna secondo

Roma non cambia gli equilibri in vetta. Nonostante la sconfitta in finale agli Internazionali d'Italia, Jannik Sinner mantiene la prima posizione del ranking Atp. La vittoria al Foro però permette a Carlos Alcaraz di riportarsi al secondo posto in classifica scavalcando Sasha Zverev. Ora lo spagnolo ha 1530 punti di ritardo dall'italiano. In vista del Roland Garros questo significa che Sinner e Alcaraz non potranno incontrarsi prima della finale, essendo le prime due teste di serie.