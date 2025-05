Internazionali d'Italia, Alcaraz batte Sinner in finale e trionfa a Roma

Carlos Alcaraz vince gli Internazionali d'Italia 2025. A Roma il campione spagnolo supera Jannik Sinner in finale in due set (6-7, 1-6) e conquista il torneo per la prima volta in carriera. Sul Centrale del Foro Italico per un'ora va in scena una sfida tirata ed equilibrata, poi il match si trasforma in un monologo spagnolo. Nel primo parziale Alcaraz salva due palle set sul 6-5, poi si aggiudica il tie-break con freddezza e lucidità. Nel secondo set poi l'azzurro cala fisicamente e Carlos passeggia chiudendo i conti con un secco 6-1.