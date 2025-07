Grandi manovre in casa Fiorentina in questo inizio di calciomercato. E' atteso nei prossimi giorni il rinnovo di Mandragora, poi sarà assalto a Bernabè ed Esposito. Per il primo il Parma chiede 20 milioni, il secondo è valutato dall'Inter circa 10. Viola sugli scudi anche in uscita, però, perchè fino al 15 luglio Moise Kean può liberarsi per 52 milioni di euro: un tesoretto che verrebbe in parte reinvestito per Piccoli del Cagliari.