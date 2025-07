Martin-Aprilia: test verità a Misano a metà settimana

La MotoGP punta sul Sachsenring per il Gran Premio di Germania (giro di boa del Mondiale) ma Aprilia Racing - o meglio il suo test team - fa una tappa intermedia in Riviera mercoledì 9 luglio. La Casa veneta conferma infatti che Jorge Martin svolgerà un test in sella alla RS-GP25 Misano World Circuit Marco Simoncelli a metà settimana appunto, finalizzato a verificare le condizioni del campione in carica della premier class e gli eventuali tempi del suo rientro. Al netto naturalmente delle discussioni sulla prosecuzione del rapporto tra il madrileno e Aprilia, vista l'intenzione più volte manifestata nelle ultime settimane dal management di Martin di svincolarsi dagli accordi in essere.