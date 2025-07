Tennis, Wimbledon: Alcaraz rimonta Rublev e va ai quarti

TABELLONE MASCHILE

Carlos Alcaraz supera un altro ostacolo verso la finale a Wimbledon: lo spagnolo si impone in rimonta su Andrey Rublev, che dopo il primo set sogna il colpaccio. Finisce però 6(5)-7, 6-3, 6-4, 6-4. Il russo riesce a rispondere all'iniziale break dell'iberico, così la parità nel primo parziale è inevitabile e, dopo una palla break in favore dello spagnolo si va sul 6-6. Sotto 5-3, Rublev conquista quattro punti di fila vincendone due sul servizio del numero 2 al Mondo, così è 7-5 e 1-0 nel conto dei set. Alcaraz va di nuovo in difficoltà come contro Fognini e, allo stesso modo, reagisce: nel secondo set c'è solo una palla break, quella che permette a Carlitos di prendersi il servizio e pareggiare i conti. Nel terzo, è il russo ad avere le prime tre occasioni (sull'1-0 e sul 3-2), senza però sfruttarle. Anzi, sul 3-3 il classe 2003 si prende un altro break e ribalta la sfida. Nel quarto, Alcaraz accelera ulteriormente: subito break, poi addirittura tre occasioni per andare sul 5-2. Rublev resiste, ma non ribalta l'esito: sul 5-4 e servizio a favore, il campione in carica non sbaglia.



Il suo prossimo avversario sarà Cameron Norrie, che rischia l'harakiri ma alla fine batte in cinque set Nicolas Jarry. Il padrone di casa si porta sul 2-0 nel conto dei parziali in una sfida che per tre volte finisce al tie-break. Il cileno vince 9-7 e 7-5 al terzo e al quarto e rimanda ogni verdetto al quinto, che però si chiude sul 6-3 per l'inglese: finisce 6-3, 7-6(4), 6(7)-7, 6(5)-7, 6-3. L'altro quarto di finale che emerge dalla giornata londinese è quello tra Khachanov e Fritz: il russo travolge in tre set (6-4, 6-2, 6-3) il polacco Majchrzak, mentre l'americano, avanti 6-1, 3-0, avanza in virtù del ritiro dell'australiano Jordan Thompson, che accusa dei problemi alla schiena nel corso del secondo parziale.