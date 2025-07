Saint-Maximin shock: "Al Fenerbahçe hanno provato a doparmi"

Clamorose dichiarazioni di Allan Saint-Maximin sulla sua esperienza in prestito al Fenerbahçe, club guidato da Josè Mourinho. "Sono una persona onesta, e non mi piace mettere le persone in situazioni delicate. Ma sono arrivato a una fase in cui non ho più paura di nulla - ha spiegato l'attaccante francese di proprietà dell'Al-Ahli -. Hanno provato a doparmi, iniettandomi sostanze senza senso".