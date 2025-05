Internazionali d'Italia, Alcaraz: "Orgoglioso di come ho giocato, felice di rivedere Sinner a questi livelli"

Carlos Alcaraz si gode il successo agli Internazionali d'Italia, dove ha trionfato per la prima volta in carriera battendo in finale il padrone di casa Jannik Sinner: "Sono felicissimo, è la prima vittoria a Roma e spero che non sia l'ultima - le parole dello spagnolo al termine della gara -. Innanzitutto però voglio dire che sono davvero felice di rivedere Jannik a questo livello, non è stato facile per lui dopo tre mesi senza giocare. È arrivato in finale ed è una cosa pazzesca, voglio fargli i complimenti per la bella settimana. A lui e al suo team. Io sono orgoglioso di me, di come ho affrontato la partita, non solo per come ho colpito la palla ma anche per le scelte tattiche. Non ho avuto alti e bassi, ho mantenuto un livello alto tutta la partita".