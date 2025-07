Bove risponde alla convocazione di Cobolli: è a Wimbledon per l’ottavo di finale contro Cilic

“È stata la partita perfetta. Mancavano solo la mia ragazza e Bove. Edo? Ha detto che sarebbe venuto, ora agli ottavi gli tocca. Vediamo se viene davvero”. Detto, fatto. Edoardo Bove ha risposto alla convocazione di Flavio Cobolli ed è nell’angolo del tennista romano nel match di ottavi di finale contro Marin Cilic. Dopo la vittoria al terzo turno contro Jakub Mensik, Flavio aveva svelato come fosse in programma l’arrivo di Bove a Londra. Il romano è arrivato ed è nell’angolo di Cobolli con il padre e tutto lo staff che segue il tennista azzurro per tifarlo nel primo ottavo di finale in uno Slam della carriera. Dopo il secondo game della partita Bove è stato inquadrato dalle telecamere del campo 2 e si è già ambientato, dato che indossa il classico cappellino di Wimbledon al fianco del fratello minore di Cobolli. La presenza di Bove testimonia ancor di più il grande di amicizia che c’è tra i due romani, in attesa di poter rivedere l’ex centrocampista della Fiorentina nuovamente in campo.