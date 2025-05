Internazionali d'Italia, Sinner: "Tre mesi duri, avrei firmato per essere in finale"

"Roma è un torneo speciale per me e per gli italiani, è stato un grande successo - ha aggiunto Jannik -. Paolini, e poi io e Musetti abbiamo fatto il nostro e siamo un bellissimo gruppo". "So che ci sono tanti amici qui, grazie a tutti, alla mia famiglia, a mio fratello che era a Imola a vedere la F1 - ha concluso -. Grazie a tutti voi, siete stati fantastici tutta la settimana, mi avete dato tanta energia e tanto coraggio di essere qui sul campo. Ho provato a dare tutto quello che avevo, era un buon test per me".