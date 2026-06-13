Carlos Alcaraz, il primo passo verso il rientro: allenamento (a petto nudo) senza tutore al polso

Una corsa senza protezione al polso destro infortunato, che lo tiene lontano dai campi da circa due mesi: è il primo segnale positivo che, nonostante la mancanza di racchetta, arriva da Carlos Alcaraz, il tennista numero 2 al mondo, che ha dovuto rinunciare al Roland Garros e a Wimbledon (che comincerà il 29 giugno prossimo).
In un video postato sui social, si vede lo spagnolo - saldamente al secondo posto della classifica alle spalle di Jannik Sinner - correre a petto nudo insieme al suo preparatore atletico Alberto Lledó senza protezione al polso, che invece aveva utilizzato in tutte le recenti uscite pubbliche.
Quando rientra Alcaraz?
E anche le parole di Lledó ("Le settimane volano! Non riesco più a stare al tuo passo") lasciano pensare a dei miglioramenti, in particolare in vista dell'agosto sul cemento americano, che poi porterà all'ultimo Slam del 2026, a Flushing Meadows. Alcaraz potrebbe tornare anche prima al Masters 1000 di Montreal, per poi poter giocare Cincinnati e, appunto, US Open.