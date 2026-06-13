Carlos Alcaraz, il primo passo verso il rientro: allenamento (a petto nudo) senza tutore al polso

Una corsa senza protezione al polso destro infortunato, che lo tiene lontano dai campi da circa due mesi: è il primo segnale positivo che, nonostante la mancanza di racchetta, arriva da Carlos Alcaraz, il tennista numero 2 al mondo, che ha dovuto rinunciare al Roland Garros e a Wimbledon (che comincerà il 29 giugno prossimo).