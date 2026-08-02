Basket, Europei U.18: Slovenia troppo forte, argento per l'Italia

"Grande risultato, un percorso straordinario concluso davanti a più di 3.000 persone. Bravi tutti, staff e squadra. Complimenti sinceri alla Slovenia, nulla da dire sulla loro vittoria. E agli allenatori italiani voglio dire: fateli giocare i nostri ragazzi, lo meritano", ha affermato il presidente della Fip, Gianni Petrucci. ""Avrei tanto desiderato che potessimo concludere questo percorso mostrando lo stesso volto che ci ha accompagnato in ogni singola partita del torneo. Non ci siamo riusciti, ed è doveroso riconoscere il grande merito della Slovenia, a cui vanno i nostri più sinceri complimenti. A mente fredda, poi, ci congratuleremo con noi stessi per lo splendido argento conquistato, così come ringrazieremo la città di Trento per l'accoglienza e tutti coloro che ci hanno sostenuto: l'atmosfera è stata davvero straordinaria", l'analisi di coach Sodini. "È evidente che, nell'immediato, prevalga un po' di amarezza ma sono enormemente orgoglioso dei miei ragazzi, dal primo all'ultimo: dai 18 atleti che hanno iniziato questa avventura al mio staff, a chiunque abbia dato il proprio contributo. Ci sarebbero tantissime persone da ringraziare e ci sarà senz'altro modo di farlo. Oggi, pur con un pizzico di rammarico, scegliamo di custodire con orgoglio tutto ciò che di straordinario siamo riusciti a costruire". Il Mondiale Under 19 del 2027 si giocherà a Pardubice (Cechia), dall'Europeo in Trentino si sono qualificate Slovenia, Italia, Francia, Spagna e Germania: sono retrocesse in Division B Lettonia, Slovacchia e Bulgaria. Cheickh Niang è stato inserito nel miglior quintetto dell'Europeo: con lui Hugo Yimga (Francia), Diego Niebla (Spagna), Leonard Kroger (Germania) e Stefan Joksimovic (Slovenia), eletto MVP della competizione.