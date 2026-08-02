Basket, Europei U.18: Slovenia troppo forte, argento per l'Italia

Si chiude con una medaglia d'Argento e a testa altissima l'Europeo della Nazionale Under 18 perché nella finale di Trento gli Azzurri sono costretti a cedere il passo a una Slovenia impeccabile per tutti i 40 minuti (71-88). Un secondo posto che non è un punto d'arrivo ma di partenza e costituisce il premio al carattere di una Nazionale che ha fatto sognare. E' la quinta medaglia vinta dal Settore Giovanile Maschile negli ultimi 4 anni: nel 2023 Argento all'Europeo Under 16, nel 2024 Argento al Mondiale Under 17, nel 2025 Oro all'Europeo Under 20 e Bronzo all'Europeo Under 18. Il miglior marcatore è stato Cheickh Niang con 27 punti. Per i campioni d'Europa 24 punti di Stefan Joksimovic e 21 di Lukas Bojovic.
Prima di oggi, il bilancio dell'Italia nella storia degli Europei Under 18 contava un bottino di 14 medaglie: 1 Oro, 4 Argenti e 9 Bronzi. Il momento più alto della storia azzurra risale al 1990, sul parquet di Groningen ed Emmen. In quattro occasioni l'Italia ha sfiorato il gradino più alto del podio, dovendosi accontentare della medaglia d'argento (1972, 1984, 1988, 1992). Quattro i bronzi consecutivi nel 1964, 1966, 1968 e 1970, seguiti da quello del 1974, poi gli Azzurri sono tornati sul terzo gradino del podio nel 1986, nel 2005 e nel 2016. L'anno scorso a Belgrado, il Bronzo vinto dalla squadra allenata da coach Sodini.
"Grande risultato, un percorso straordinario concluso davanti a più di 3.000 persone. Bravi tutti, staff e squadra. Complimenti sinceri alla Slovenia, nulla da dire sulla loro vittoria. E agli allenatori italiani voglio dire: fateli giocare i nostri ragazzi, lo meritano", ha affermato il presidente della Fip, Gianni Petrucci. ""Avrei tanto desiderato che potessimo concludere questo percorso mostrando lo stesso volto che ci ha accompagnato in ogni singola partita del torneo. Non ci siamo riusciti, ed è doveroso riconoscere il grande merito della Slovenia, a cui vanno i nostri più sinceri complimenti. A mente fredda, poi, ci congratuleremo con noi stessi per lo splendido argento conquistato, così come ringrazieremo la città di Trento per l'accoglienza e tutti coloro che ci hanno sostenuto: l'atmosfera è stata davvero straordinaria", l'analisi di coach Sodini. "È evidente che, nell'immediato, prevalga un po' di amarezza ma sono enormemente orgoglioso dei miei ragazzi, dal primo all'ultimo: dai 18 atleti che hanno iniziato questa avventura al mio staff, a chiunque abbia dato il proprio contributo. Ci sarebbero tantissime persone da ringraziare e ci sarà senz'altro modo di farlo. Oggi, pur con un pizzico di rammarico, scegliamo di custodire con orgoglio tutto ciò che di straordinario siamo riusciti a costruire". Il Mondiale Under 19 del 2027 si giocherà a Pardubice (Cechia), dall'Europeo in Trentino si sono qualificate Slovenia, Italia, Francia, Spagna e Germania: sono retrocesse in Division B Lettonia, Slovacchia e Bulgaria. Cheickh Niang è stato inserito nel miglior quintetto dell'Europeo: con lui Hugo Yimga (Francia), Diego Niebla (Spagna), Leonard Kroger (Germania) e Stefan Joksimovic (Slovenia), eletto MVP della competizione.