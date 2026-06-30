TENNIS

Borges sfida Sinner: "La pressione è su Jannik, tutto può succedere"

Il portoghese, prossimo avversario dell'altoatesino, è pronto a giocarsela: "È meglio affrontarlo al secondo turno piuttosto che al primo"

30 Giu 2026 - 10:06
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Dopo aver faticosamente superato il primo turno di Wimbledon, Jannik Sinner domani se la dovrà vedere con un giocatore di valore simile a quello di Kezmanovic come Nuno Borges. Il portoghese, numero 48 della classifica Atp, è pronto a godersi i riflettori del match contro il numero uno del mondo, ma non si dà già per vinto. "È meglio affrontare Jannik al secondo turno piuttosto che al primo. Sono felice di giocare contro di lui. Avrò la possibilità di giocare in uno stadio grande, sarà divertente. Vediamo quanto riuscirò a godermi la partita. Non credo che lui abbia intenzione di farmi divertire, però la pressione è tutta su di lui, dovrò giocare su questo e cercare di non avere aspettative. Tutto può succedere", ha detto a Sky.

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