Lunedì tricolore a Melbourne: il derby Sinner-Darderi accende gli ottavi degli Australian Open. E Musetti...

Non solo Sinner: con Musetti e Darderi tre azzurri agli ottavi degli Australian Open
© Getty Images
© Getty Images
Lunedì di fuoco agli Australian Open: Jannik Sinner sfida Luciano Darderi negli ottavi. Il programma e quando si gioca
Il tennis italiano sta scrivendo una pagina indelebile della sua storia agli Australian Open 2026. Per la prima volta, tre azzurri hanno raggiunto contemporaneamente gli ottavi di finale nel primo Slam dell'anno, garantendo all'Italia almeno un rappresentante tra i migliori otto del torneo. Gli occhi di tutti sono puntati sulla giornata di lunedì 26 gennaio che vedrà come piatto forte l'inedito derby tra il due volte campione in carica Jannik Sinner e la rivelazione Luciano Darderi.
Il match, in programma sulla Margaret Court Arena non prima delle ore 8 italiane, rappresenta una prima assoluta: tra l'altoatesino e l'italo-argentino, attuale testa di serie numero 22, non esistono infatti precedenti ufficiali a nessun livello. Sinner arriva a questo appuntamento dopo una vera e propria battaglia di nervi e resistenza contro lo statunitense Spizzirri, vinta in quattro set nonostante i crampi dovuti al caldo estremo che lo avevano quasi bloccato nel terzo parziale. Di fronte troverà un Darderi in stato di grazia, capace di eliminare specialisti del calibro di Garin e Baez prima di schiantare con una prova di forza la testa di serie numero 15, Karen Khachanov. Se Sinner punta a mantenere il suo ruolino immacolato contro i connazionali (vanta finora 17 vittorie su 17), Darderi non ha nulla da perdere nella sua prima storica apparizione alla seconda settimana di un Major.
Ma le emozioni per i colori azzurri inizieranno molto prima dell'alba italiana. Alle ore 4, sul prestigioso palcoscenico della Rod Laver Arena, Lorenzo Musetti affronterà Taylor Fritz in un match che promette scintille. L'azzurro, che ha già dimostrato di poter battere lo statunitense in contesti Slam come accaduto a Wimbledon nel 2024, si gioca una fetta importante di futuro. L'incrocio dei tabelloni apre infatti uno scenario clamoroso per il tennis nostrano: in caso di vittoria di Musetti contro Fritz, e del contemporaneo successo del vincitore del derby Sinner-Darderi, i quarti di finale degli Australian Open vedrebbero un altro scontro tutto italiano.
© Getty Images
© Getty Images