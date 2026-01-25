Lunedì tricolore a Melbourne: il derby Sinner-Darderi accende gli ottavi degli Australian Open. E Musetti...

Il match, in programma sulla Margaret Court Arena non prima delle ore 8 italiane, rappresenta una prima assoluta: tra l'altoatesino e l'italo-argentino, attuale testa di serie numero 22, non esistono infatti precedenti ufficiali a nessun livello. Sinner arriva a questo appuntamento dopo una vera e propria battaglia di nervi e resistenza contro lo statunitense Spizzirri, vinta in quattro set nonostante i crampi dovuti al caldo estremo che lo avevano quasi bloccato nel terzo parziale. Di fronte troverà un Darderi in stato di grazia, capace di eliminare specialisti del calibro di Garin e Baez prima di schiantare con una prova di forza la testa di serie numero 15, Karen Khachanov. Se Sinner punta a mantenere il suo ruolino immacolato contro i connazionali (vanta finora 17 vittorie su 17), Darderi non ha nulla da perdere nella sua prima storica apparizione alla seconda settimana di un Major.