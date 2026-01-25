MONDIALE WRC

Rally di Monte-Carlo: vince Solberg, ma l'Italia fa la storia con Fontana e Daprà

Lo svedese della Toyota si impone nella prima gara della stagione, con il comasco capace di conquistare due prove speciali con una WRC3 e il trentino ottavo assoluto

di Alberto Gasparri
25 Gen 2026 - 16:15
Oliver Solberg © IPA

Oliver Solberg © IPA

Il Mondiale WRC si è aperto con mille colpi di scena e, finalmente, con anche l'Italia grande protagonista. Alla fine a vincere il Rally di Monte-Carlo, tradizionale appuntamento inaugurale del campionato, è stato Oliver Solberg. Lo svedese della Toyota, figlio d'arte, si è imposto sulle strade innevate attorno al Principato, precedendo i compagni di team Elfyn Evans, secondo a 51"8, e il campione del mondo in carica, Sebastien Ogier, terzo a 2'02"2, a completamento della tripletta di Yaris. Ai piedi del podio la migliore delle Hyundai, quella di Adrien Fourmaux, quarto davanti all'altra i20 di Thierry Neuville e al sorprendente Leo Rossel con la Citroen, prima WRC2 al traguardo. A 24 anni, Solberg è così diventato il più giovane vincitore del "Monte-Carlo", migliorando il primato del connazionale Bjorn Waldegard, che si impose nel 1970 a 26 anni. "In questo momento non me ne capacito - ha detto Solberg - . È un'altra giornata emozionante. È stato il rally più difficile che abbia mai fatto in vita mia. È il mio primo rally su asfalto ed eccoci qui, a vincere. Voglio solo ringraziare di cuore Toyota per la fiducia. Il lavoro di squadra è stato eccezionale".

Le condizioni meteo estreme, comunque, hanno regalato diverse sorprese. A partire da Roberto Daprà, ottavo assoluto e secondo di classe WRC2 con la sua Skoda Fabia. Il trentino è sempre stato in zona Top 10 e alla fine ha raccolto un risultato che al nostro motorsport mancava da tempo.

© IPA

© IPA

Roberto Daprà

Ma ancor più clamoroso è stato quanto fatto da Matteo Fontana sul mitico Col de Turini. Il comasco ha portato la sua piccola Ford Fiesta davanti ai mostri ufficiali schierati da Toyota, Hyundai e Ford, vincendo sia la prova speciale numero 14, sia la 15: è la prima volta (anche per lui) che una vettura WRC3 si impone nella classifica assoluta di una SS. Fontana, iridato in carica della categoria, ha festeggiato la sua storica doppietta chiudendo 31° nella classifica finale, dopo qualche problema in avvio di rally.

© IPA

© IPA

Matteo Fontana

Debutto complicato, invece, per la Lancia. Le Ypsilon WRC2 ufficiali affidate a Nikolaj Gryazin e Yohan Rossel sono state penalizzate da diversi errori dei piloti e da qualche inevitabile inconveniente tecnico, rimanendo lontane dalle posizioni che contano. Gryazin e Rossel (che però a vinto la classifica del Super Sunday) hanno bagnato il rientro nel Mondiale del marchio italiano, piazzandosi rispettivamente al 13° e al 18° posto.

© IPA

© IPA

Lancia

Rally Monte-Carlo da incubo: Solberg vola nella notte e comanda

1 di 10
© red-bull
© red-bull
© red-bull

© red-bull

© red-bull

rally
wrc
monte-carlo

Ultimi video

01:34
Dakar tappa 8: acuto di Variawa tra le auto, a Benavides le moto

Dakar tappa 8: acuto di Variawa tra le auto, a Benavides le moto

01:50
MAG SRV WRC RALLY MONTECARLO PREVIEW SRV

Al via la stagione del WRC: si parte con il Rally di Monte-Carlo

02:40
MAG SRV WRC1 TOYOTA OGIER GAP SRV

Navigatore di Evans per un giorno sulla GR Yaris Rally1

02:58
Defender alla Dakar 2026

Defender alla Dakar 2026

53:17
Dakar 2026: gli highlights della tredicesima tappa

Dakar 2026: gli highlights della tredicesima tappa

52:16
Dakar 2026: gli highlights della dodicesima tappa

Dakar 2026: gli highlights della dodicesima tappa

01:24
Dakar 2026, la penultima tappa

Dakar 2026, la penultima tappa

52:11
Dakar 2026: gli highlights dell'undicesima tappa

Dakar 2026: gli highlights dell'undicesima tappa

01:31
Dakar 2026, l'undicesima tappa

Dakar 2026, l'undicesima tappa

03:28
r6

Ride 6: sfidate Stoner, Bayliss & C. per diventare i migliori"

51:56
Dakar 2026: gli highlights della decima tappa

Dakar 2026: gli highlights della decima tappa

01:42
Dakar, decima tappa: Sanders cade, Al Attiyah torna al comando SRV

Dakar, decima tappa: Sanders cade, Al Attiyah torna al comando"

52:08
Dakar 2026: gli highlights della nona tappa

Dakar 2026: gli highlights della nona tappa

01:32
Dakar, la tappa 9 rivoluziona le classifiche

Dakar, la tappa 9 rivoluziona le classifiche

52:31
Dakar 2026: gli highlights dell'ottava tappa

Dakar 2026: gli highlights dell'ottava tappa

01:34
Dakar tappa 8: acuto di Variawa tra le auto, a Benavides le moto

Dakar tappa 8: acuto di Variawa tra le auto, a Benavides le moto

I più visti di Rally

Rally Monte-Carlo da incubo: Solberg vola nella notte e comanda

Oliver Solberg

Rally di Monte-Carlo: vince Solberg, ma l'Italia fa la storia con Fontana e Daprà. Lancia, ritorno complicato

Monte-Carlo accende il WRC 2026: spettacolo, storia e grandi ritorni

MAG SRV WRC1 TOYOTA OGIER GAP SRV

Navigatore di Evans per un giorno sulla GR Yaris Rally1

Rally di Polonia: morto il 21enne Matteo Doretto, campione italiano Junior 2024

Busi alla terza Dakar: "Dimostro al mondo che una donna può tutto”

Notizie del giorno
Vedi tutti
18:16
Furlani: strepitoso debutto con 8,33 nel lungo di Parigi
18:14
Segna ancora Dani Olmo, il Barça risponde al Real e torna in vetta. Ok anche l'Atletico
18:13
Endrick, impatto pazzesco in Francia! Lione già ai piedi del talento del Real
18:09
Atalanta, Palladino: "Abbiamo superato il contraccolpo della Champions"
18:02
Bologna, Italiano: "Provo rabbia e delusione per la sconfitta"