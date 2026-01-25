Rally di Monte-Carlo: vince Solberg, ma l'Italia fa la storia con Fontana e Daprà

Il Mondiale WRC si è aperto con mille colpi di scena e, finalmente, con anche l'Italia grande protagonista. Alla fine a vincere il Rally di Monte-Carlo, tradizionale appuntamento inaugurale del campionato, è stato Oliver Solberg. Lo svedese della Toyota, figlio d'arte, si è imposto sulle strade innevate attorno al Principato, precedendo i compagni di team Elfyn Evans, secondo a 51"8, e il campione del mondo in carica, Sebastien Ogier, terzo a 2'02"2, a completamento della tripletta di Yaris. Ai piedi del podio la migliore delle Hyundai, quella di Adrien Fourmaux, quarto davanti all'altra i20 di Thierry Neuville e al sorprendente Leo Rossel con la Citroen, prima WRC2 al traguardo. A 24 anni, Solberg è così diventato il più giovane vincitore del "Monte-Carlo", migliorando il primato del connazionale Bjorn Waldegard, che si impose nel 1970 a 26 anni. "In questo momento non me ne capacito - ha detto Solberg - . È un'altra giornata emozionante. È stato il rally più difficile che abbia mai fatto in vita mia. È il mio primo rally su asfalto ed eccoci qui, a vincere. Voglio solo ringraziare di cuore Toyota per la fiducia. Il lavoro di squadra è stato eccezionale".