Follia in Turchia: Demirbay espulso in un secondo, bufera sull'arbitro

Espulsione che ha dell’incredibile nel calcio turco. Durante i minuti finali del match tra Kasimpasa e Trabzonspor, il centrocampista Kerem Demirbay è riuscito nell’impresa negativa di rimediare due cartellini gialli in meno di un secondo. L'ex giocatore di Leverkusen e Hoffenheim, al suo debutto assoluto con la nuova maglia, stava cercando di accelerare le operazioni per battere un calcio di punizione con la sua squadra sotto per 2-1. Di fronte all'ostruzionismo del direttore di gara Ali Yilmaz, che impediva la ripresa del gioco, Demirbay ha protestato platealmente rimediando la prima ammonizione. Nemmeno il tempo di abbassare il braccio che il giocatore ha risposto con un applauso sarcastico, spingendo l'arbitro a estrarre istantaneamente il secondo giallo e il conseguente rosso.