Follia in Turchia: Demirbay espulso in un secondo, bufera sull'arbitro

25 Gen 2026 - 15:22
© Da video

© Da video

Espulsione che ha dell’incredibile nel calcio turco. Durante i minuti finali del match tra Kasimpasa e Trabzonspor, il centrocampista Kerem Demirbay è riuscito nell’impresa negativa di rimediare due cartellini gialli in meno di un secondo. L'ex giocatore di Leverkusen e Hoffenheim, al suo debutto assoluto con la nuova maglia, stava cercando di accelerare le operazioni per battere un calcio di punizione con la sua squadra sotto per 2-1. Di fronte all'ostruzionismo del direttore di gara Ali Yilmaz, che impediva la ripresa del gioco, Demirbay ha protestato platealmente rimediando la prima ammonizione. Nemmeno il tempo di abbassare il braccio che il giocatore ha risposto con un applauso sarcastico, spingendo l'arbitro a estrarre istantaneamente il secondo giallo e il conseguente rosso.

L'episodio ha scatenato una vera e propria bufera social, alimentato dalle pesantissime dichiarazioni post-partita di Emre Belozoglu. L'allenatore del Kasimpasa, ex centrocampista all'Inter, ha puntato il dito contro la classe arbitrale accusandola di disparità di trattamento tra i piccoli club e le grandi potenze. Secondo Emre, se Demirbay avesse indossato la maglia del Galatasaray, quel rosso non sarebbe mai arrivato. 

