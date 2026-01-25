Serie A: Sassuolo-Cremonese 1-0, decide Fadera dopo 3'

© Getty Images
Ai neroverdi il successo mancava dal 6 dicembre. Altro stop per i grigiorossidi Antonella Pelosi
Il Sassuolo batte 1-0 la Cremonese nel lunch match della 22.a giornata e ritrova la vittoria che mancava dal 6 dicembre (3-1 alla Fiorentina). A decidere la sfida un gol dopo 3' su Fadera, che mette dentro dopo l'errore di Audero sulla respinta del tiro di Laurienté. Gli ospiti rispondono con Vardy - Muric respinge con i piedi - poi con Bonazzoli, il cui tiro viene deviato in angolo. Al 38' Laurienté in contropiede perde l'attimo e non calcia, sprecando una buona occasione per raddoppiare. Nel finale ci provano Zerbin (in campo al 22' al posto dell'infortunato Collocolo) e Vardy ma nulla di fatto. A inizio ripresa Nicola manda in campo Johnsen per Barbieri e il nuovo entrato si fa subito vedere con una conclusione sull'esterno della rete. Poi riecco nel Sassuolo Berardi, al rientro dopo due mesi di stop per infortunio. Al 70' Audero fa il miracolo su punizione di Laurienté poi Doig sfiora la traversa. Nel recupero Bonazzoli ha la palla del pareggio ma colpisce male. Il Sassuolo sale a quota 26 punti, la Cremonese resta ferma a 23.
IL TABELLINO
Sassuolo-Cremonese 1-0
Sassuolo (4-3-3): Muric 6,5; Walukiewicz 5,5, Idzes 6, Muharemovic 6, Doig 6,5; Koné 6 (38' st Iannoni sv), Matic 6, Lipani 5,5 (14' st Thorstvedt 6); Fadera 6,5 (14' st Berardi 6), Moro 6 (26' st Pinamonti 6), Laurienté 7 (26' st Pierini 6). A disposizione: Satalino, Turati, Zacchi, Volpato, Skjellerup, Y.Paz, Romagna, Coulibaly, Odenthal, Vranckx. All.: Grosso 6,5.
Cremonese (3-5-2): Audero 5; Terracciano 6 (36' st Faye sv), Baschirotto 6, Bianchetti 5,5 (36' st Folino sv); Barbieri 5 (1' st Johnsen 6), Collocolo sv (22' Zerbin 6), Grassi 5,5 (22' st Floriani Mussolini 6), Vandeputte 6, Pezzella 5,5; Vardy 5,5, Bonazzoli 5,5. A disposizione: Silvestri, Nava, Ceccherini. All.: Nicola 5,5.
Arbitro: Collu
Marcatori: 3' Fadera
Ammoniti: Laurienté (S), Barbieri, Pezzella (C)
LE STATISTICHE OPTA DI SASSUOLO-CREMONESE
Dopo sette sfide senza vincere (3N, 4P), il Sassuolo è tornato al successo in Serie A: i neroverdi non vincevano un match di campionato dallo scorso 6 dicembre (3-1 vs Fiorentina, anche in quel caso al MAPEI).
Il Sassuolo è tornato a vincere un match di campionato senza subire reti da quello contro l’Atalanta dello scorso 9 novembre (3-0). Al MAPEI i neroverdi non ci riuscivano dallo scorso 14 settembre, 1-0 con rete decisiva di Alieu Fadera anche in quel caso.
La Cremonese ha perso cinque delle ultime otto sfide in questa Serie A (3N), una sconfitta in più di quelle incassate nelle prime 14 gare disputate nel torneo in corso (5V, 5N).
La Cremonese non ha trovato il gol in sette delle ultime otto partite di campionato (fa eccezione il 2-2 di gennaio contro il Cagliari): tante volte quante nelle precedenti 31 sfide disputate in Serie A.
La Cremonese non ha segnato in cinque trasferte di fila in campionato per la prima volta nella sua storia in Serie A.
La Cremonese ha perso tre trasferte di fila in Serie A per la prima volta da agosto 2022 sotto la gestione di Massimiliano Alvini. In particolare i grigiorossi non registravano tre sconfitte consecutive fuori casa senza neanche segnare da gennaio-febbraio 1996 con Luigi Simoni allenatore in quel caso.
La Cremonese è l’unica squadra nella Serie A 2025/26 ad aver subito più di una rete nel corso dei primi due minuti di gioco: questa di Alieu Fadera dopo 2 minuti e 11 secondi e quella di Filip Kostic contro la Juventus dopo 1’ 25”, lo scorso 1 novembre.
Quello di Alieu Fadera dopo 2 minuti e 11 secondi è il gol più veloce per il Sassuolo in un match casalingo di Serie A. In generale per i neroverdi è la rete più veloce nella competizione da quella di Giacomo Raspadori dopo 1’ 27” a Venezia.
Secondo gol per Alieu Fadera in questa Serie A, dopo quello decisivo nell’1-0 contro la Lazio dello scorso 14 settembre, anche in quel caso al MAPEI.
Alieu Fadera ha preso parte a tre reti (due gol e un assist) in 21 gare disputate in questa Serie A, una sola partecipazione in meno rispetto a quelle messe insieme in 28 presenze con il Como nello scorso campionato (una rete e tre assist).
50ª presenza per Tarik Muharemovic in tutte le competizioni con il Sassuolo.