Serie A: Sassuolo-Cremonese 1-0, decide Fadera dopo 3'

Il Sassuolo batte 1-0 la Cremonese nel lunch match della 22.a giornata e ritrova la vittoria che mancava dal 6 dicembre (3-1 alla Fiorentina). A decidere la sfida un gol dopo 3' su Fadera, che mette dentro dopo l'errore di Audero sulla respinta del tiro di Laurienté. Gli ospiti rispondono con Vardy - Muric respinge con i piedi - poi con Bonazzoli, il cui tiro viene deviato in angolo. Al 38' Laurienté in contropiede perde l'attimo e non calcia, sprecando una buona occasione per raddoppiare. Nel finale ci provano Zerbin (in campo al 22' al posto dell'infortunato Collocolo) e Vardy ma nulla di fatto. A inizio ripresa Nicola manda in campo Johnsen per Barbieri e il nuovo entrato si fa subito vedere con una conclusione sull'esterno della rete. Poi riecco nel Sassuolo Berardi, al rientro dopo due mesi di stop per infortunio. Al 70' Audero fa il miracolo su punizione di Laurienté poi Doig sfiora la traversa. Nel recupero Bonazzoli ha la palla del pareggio ma colpisce male. Il Sassuolo sale a quota 26 punti, la Cremonese resta ferma a 23.



IL TABELLINO

Sassuolo-Cremonese 1-0

Sassuolo (4-3-3): Muric 6,5; Walukiewicz 5,5, Idzes 6, Muharemovic 6, Doig 6,5; Koné 6 (38' st Iannoni sv), Matic 6, Lipani 5,5 (14' st Thorstvedt 6); Fadera 6,5 (14' st Berardi 6), Moro 6 (26' st Pinamonti 6), Laurienté 7 (26' st Pierini 6). A disposizione: Satalino, Turati, Zacchi, Volpato, Skjellerup, Y.Paz, Romagna, Coulibaly, Odenthal, Vranckx. All.: Grosso 6,5.

Cremonese (3-5-2): Audero 5; Terracciano 6 (36' st Faye sv), Baschirotto 6, Bianchetti 5,5 (36' st Folino sv); Barbieri 5 (1' st Johnsen 6), Collocolo sv (22' Zerbin 6), Grassi 5,5 (22' st Floriani Mussolini 6), Vandeputte 6, Pezzella 5,5; Vardy 5,5, Bonazzoli 5,5. A disposizione: Silvestri, Nava, Ceccherini. All.: Nicola 5,5.

Arbitro: Collu

Marcatori: 3' Fadera

Ammoniti: Laurienté (S), Barbieri, Pezzella (C)