Sci alpino: Feller vince slalom Kitzbuehel, Sala 21° e unico azzurro

Il difficilissimo slalom speciale di cdm di Kitzbuehel è stato vinto dall'austriaco Manuel Feller in 1.40.60. Per lui a 29 anni è il nono successo in carriera. Sul podio anche lo svizzero Loic Meillard in 1.40.95 e il tedesco Linus Strasser in 1.41.13 Unico azzurro in classifica è Tommaso Sala 21/o in 1.42.79. La coppa del mondo uomini resta in Austria e passa a Schladming, in Stiria: martedì gigante e mercoledi' speciale, entrambe Night race e dunque alla luce dei riflettori.