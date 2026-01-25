Sci alpino: Feller vince slalom Kitzbuehel, Sala 21° e unico azzurro

25 Gen 2026 - 16:27

 Il difficilissimo slalom speciale di cdm di Kitzbuehel è stato vinto dall'austriaco Manuel Feller in 1.40.60. Per lui a 29 anni è il nono successo in carriera. Sul podio anche lo svizzero Loic Meillard in 1.40.95 e il tedesco Linus Strasser in 1.41.13 Unico azzurro in classifica è Tommaso Sala 21/o in 1.42.79. La coppa del mondo uomini resta in Austria e passa a Schladming, in Stiria: martedì gigante e mercoledi' speciale, entrambe Night race e dunque alla luce dei riflettori.

