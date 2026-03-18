Youth League: l'Inter cede al Benfica ed esce ai quarti
© X Inter
Si ferma ai quarti di finale l'avventura dell'Inter Primavera in Youth League. Al Konami Centre i ragazzi di Benny Carbone si arrendono per 3-2 al Benfica, che accede alle semifinali. Sotto 2-0 i nerazzurri accorciano con Zouin, hanno l'occasione del pareggio con Iddrissou, che spreca una grande occasione solo davanti al portiere poi subiscono il terzo gol al 77'. El Mahboubi fa 2-3 poi nel finale Marello su punizione sfiora il clamoroso pareggio.