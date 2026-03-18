Musetti verso Miami: "Dopo l'Australia non è stato facile. Voglio solo stare bene"

"In Australia stavo giocando il mio miglior tennis, ed è un peccato che sia andata così. Ero entrato in una specie di 'flow' - ha raccontato il toscano come riporta Supertennis - in cui senti di poter fare qualsiasi cosa e la palla resta in campo. Ci ho messo del tempo per recuperare dall'infortunio e non è stato facile, e non è facile ritrovare quel tipo di sensazioni". Salito al n.5 al mondo ad inizio stagione, Musetti sarà testa di serie n.4 nel torneo, e dopo il bye del primo turno farà il suo esordio contro uno tra Rafael Jodar e Yannick Hanfmann. "Qui sento che ogni giorno mi sto avvicinando alla mia miglior condizione", ha continuato. "Voglio ritrovare il ritmo giusto, sperando di fare più partite possibili. Penso sia un processo in cui magari basta una partita, un piccolo dettaglio, per cambiare tutto e trasformare le sensazioni negative in positive. Spero di vivere quel momento proprio qui a Miami".