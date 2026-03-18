In Premier pazzi per Dowman, padre e fratello diventano agenti Fifa

18 Mar 2026 - 18:24
© Getty Images

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In Premier League, Max Dowman è il calciatore del momento: debutto in campo lo scorso agosto con la maglia dell'Arsenal a soli 15 anni e dallo scorso fine settimana anche il record di marcatore più giovane nella storia del campionato inglese, con 16 anni e 73 giorni. Su di lui ci sono gli occhi di tutte le big anche se i Gunners si sono premuniti facendogli firmare lo scorso gennaio un precontratto che si convertirà automaticamente nel suo primo contratto da professionista non appena compirà 17 anni, il 31 dicembre. Intanto il padre e il fratello di Dowman hanno fatto un passo avanti ed hanno ottenuto la licenza di agente della Fifa. Come spesso avviene nel mondo del pallone, la famiglia è intenzionata a gestire la sua carriera e a non lasciare agli agenti le ricche commissioni delle trattative. Lo ha fatto, ad esempio, la madre di Adrien Rabiot o Wanda Mara con l'ex compagno Mauro Icardi. I Dowman però sembrano essere più qualificati. Rob Dowman, oltre ad essere un allenatore, è il fondatore e amministratore delegato della compagnia assicurativa Pantheon Speciality mentre suo figlio maggiore Ethan lavora come broker dopo aver conseguito una laurea in economia a Nottingham. Entrambi - informa il Guardian - avrebbero ottenuto la licenza di agente della Fifa dopo aver superato gli esami introdotti nel 2003 e che hanno un tasso di bocciature intorno al 50%. Al momento Dowman ha già firmato un contratto con Adidas.

Dowman e i suoi "fratelli": i 10 minorenni in gol in Europa nel 2025/26

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© sportmediaset | Il classe 2009 dell'Arsenal, Max Dowman, domina la classifica. Tanta Ligue 1, Camarda fuori dalla top 5 di precocità
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