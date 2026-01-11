Atp Hong Kong, Musetti: "Speriamo che la prossima finale sia quella giusta"

"Non è facile parlare dopo una sconfitta specialmente dopo una finale". Ha esordito così Lorenzo Musetti nel corso della cerimonia di premiazione dell'ATP250 di Hong-Kong, persa contro Alexander Bublik. "Per prima cosa complimenti Alexander, non solo per oggi ma per la splendida stagione che hai avuto l'anno scorso e non potevi iniziare meglio quest'anno. Voglio ringraziare l'organizzazione che ha reso possibile tutto questo e che ogni anno fa di tutto per continuar a migliorare, è un piacere tornare qui. E poi grazie al mio team e alla mia famiglia che mi sostengono costantemente. Abbiamo giocato molte finali negli ultimi tre anni, sfortunatamente non abbiamo alzato alcun trofeo e speriamo che la prossima sia quella giusta".