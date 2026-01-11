Tennis, Atp Hong Kong: Musetti ko in finale, vince Bublik in due set

Nel secondo set, la stanchezza e un fastidio al braccio destro (che ha richiesto l'intervento del fisioterapista) hanno iniziato a pesare sulle spalle del carrarese. Nonostante un sussulto d'orgoglio che lo ha portato a recuperare un break di svantaggio e portarsi momentaneamente sul 2-2, Musetti ha subito la maggiore aggressività di Bublik nei momenti decisivi. Il kazako ha trovato il break determinante nel quinto game, involandosi verso il definitivo 6-3.