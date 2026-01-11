Tennis, Atp Hong Kong: Musetti ko in finale, vince Bublik in due set

© Getty Images
© Getty Images
Niente da fare per l'azzurro che lotta ma perde 7-6/6-3 contro il kazako
© Getty Images
© Getty Images
Si è chiusa con una amara sconfitta la splendida settimana di Lorenzo Musetti all'ATP 250 di Hong Kong. In una finale che prometteva spettacolo tra due dei giocatori più talentuosi del circuito, a sollevare il trofeo è stato infatti Alexander Bublik, capace di imporsi in due set con il punteggio di 7-6, 6-3 in un'ora e 38 minuti di gioco.
Il primo set è stato una vera battaglia di nervi e variazioni. Musetti, reduce dall'ottima prestazione in semifinale contro Rublev che gli ha garantito l'ingresso storico nella Top 5 mondiale, ha lottato alla pari con il kazako. Senza break significativi, la frazione si è decisa al tie-break, dove Bublik ha alzato il livello del servizio, chiudendo agevolmente per 7 punti a 2.
Nel secondo set, la stanchezza e un fastidio al braccio destro (che ha richiesto l'intervento del fisioterapista) hanno iniziato a pesare sulle spalle del carrarese. Nonostante un sussulto d'orgoglio che lo ha portato a recuperare un break di svantaggio e portarsi momentaneamente sul 2-2, Musetti ha subito la maggiore aggressività di Bublik nei momenti decisivi. Il kazako ha trovato il break determinante nel quinto game, involandosi verso il definitivo 6-3.
Da lunedì Lorenzo Musetti sarà comunque ufficialmente il numero 5 del mondo, affiancando Jannik Sinner in un'inedita e storica coppia italiana tra i primi cinque del ranking ATP. Con questa vittoria Bublik si assicura invece l'ingresso nella Top-10 per la prima volta in carriera.