Mondiali 2026: venezuelano Valenzuela arbitro Francia-Inghilterra

17 Lug 2026 - 10:45
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Per la finale per il terzo posto dei Mondiali 2026 tra Francia e Inghilterra al Miami Stadium, il venezuelano Jesús Valenzuela è stato designato come arbitro, coadiuvato dai connazionali Jorge Urrego e Tulio Moreno. Il marocchino Jalal Jayed è stato nominato quarto ufficiale e il connazionale Zakaria Brinsi assistente arbitrale di riserva. L'uruguaiano Leodan González sarà il Var per la finale per il terzo posto tra Francia e Inghilterra sabato, supportato dall'americano Armando Villarreal come assistente Var e dallo spagnolo Carlos Del Cerro Grande come Var di supporto.

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