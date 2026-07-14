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Sinner dopo Wimbledon, ballo e risate alla cena di gala: "Sono brillo"

Sinner vince Wimbledon 2026, si diverte alla Champions' Dinner con Noskova e svela: "Bocciato alla patente della moto"

14 Lug 2026 - 16:18
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Jannik Sinner ha celebrato il suo secondo titolo consecutivo a Wimbledon partecipando alla tradizionale Champions' Dinner, evento conclusivo del torneo in cui ha alternato momenti di goliardia a confessioni ironiche.

Arrivato al gala presso l'hotel Raffles di Londra in smoking e circondato dal team e dalla famiglia, il tennista azzurro si è mostrato particolarmente disinvolto, arrivando a dichiarare con leggerezza dal palco: "Non fatemi domande difficili: sono brillo".

La serata ha visto Sinner protagonista del consueto ballo dei vincitori, dove ha danzato sulle note di "Can't Stop the Feeling!" insieme alla campionessa ceca Linda Noskova, superando l'imbarazzo mostrato in precedenti edizioni. Tra una risata e l'altra, il numero uno al mondo ha poi svelato un aneddoto curioso riguardante la sua vita privata: "Prima di partire per Londra sono stato bocciato all’esame per il patentino della moto. È la quarta volta, forse è meglio se gioco a tennis", ha scherzato davanti alla platea.

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