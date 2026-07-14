Sinner dopo Wimbledon, ballo e risate alla cena di gala: "Sono brillo"

La serata ha visto Sinner protagonista del consueto ballo dei vincitori, dove ha danzato sulle note di "Can't Stop the Feeling!" insieme alla campionessa ceca Linda Noskova, superando l'imbarazzo mostrato in precedenti edizioni. Tra una risata e l'altra, il numero uno al mondo ha poi svelato un aneddoto curioso riguardante la sua vita privata: "Prima di partire per Londra sono stato bocciato all’esame per il patentino della moto. È la quarta volta, forse è meglio se gioco a tennis", ha scherzato davanti alla platea.