Tennis

Wimbledon, le parole di Alexander Zverev: "Complimenti Jannik, sei il più forte del mondo. Torneremo qui entrambi"

Il tedesco ha giocato un grandissimo primo set, venendo però rimontato nei tre seguenti da uno spettacolare Sinner

12 Lug 2026 - 21:17
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© Getty Images

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Alexander Zverev, sconfitto da Sinner in quattro set a Wimbledon, ha parlato così in maniera tra il serio e l'ironico nel post match: "Prima di tutto, Jannik: non mi piaci più. Sei ancora una volta il migliore giocatore del mondo e hai dimostrato perché. Un onore essere qui, condividere il centrale con te. Congratulazioni a te. Congratulazioni anche al tuo team, siete i numeri uno e come dice lo stesso Jannik anche voi meritate complimenti. Abbiamo avuto due mesi io e il mio team, anche se abbiamo perso questa finale. Due mesi bellissimi, e a 29 anni ora ci credo, ora posso vincere questo torneo. Ringrazio il pubblico per queste bellissime settimane, un campo sempre pieno. E voi siete responsabili del motivo per cui sono arrivato in finale. Anche lui (ndr Sinner) purtroppo tornerà qui. Un onore giocare davanti alle Altezze Reali e a tutti gli altri, e il Royal Box è una cosa speciale. Un onore enorme".

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