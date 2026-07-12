Wimbledon, le parole di Alexander Zverev: "Complimenti Jannik, sei il più forte del mondo. Torneremo qui entrambi"

Alexander Zverev, sconfitto da Sinner in quattro set a Wimbledon, ha parlato così in maniera tra il serio e l'ironico nel post match: "Prima di tutto, Jannik: non mi piaci più. Sei ancora una volta il migliore giocatore del mondo e hai dimostrato perché. Un onore essere qui, condividere il centrale con te. Congratulazioni a te. Congratulazioni anche al tuo team, siete i numeri uno e come dice lo stesso Jannik anche voi meritate complimenti. Abbiamo avuto due mesi io e il mio team, anche se abbiamo perso questa finale. Due mesi bellissimi, e a 29 anni ora ci credo, ora posso vincere questo torneo. Ringrazio il pubblico per queste bellissime settimane, un campo sempre pieno. E voi siete responsabili del motivo per cui sono arrivato in finale. Anche lui (ndr Sinner) purtroppo tornerà qui. Un onore giocare davanti alle Altezze Reali e a tutti gli altri, e il Royal Box è una cosa speciale. Un onore enorme".