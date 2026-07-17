Mondiali 2026, Argentina: presidente Milei non andrà alla finale per scaramanzia

"Continuerò a guardare tutte le partite da Olivos", ha dichiarato a una radio locale di Buenos Aires, El Observador, riferendosi alla sua residenza presidenziale. Il giornalista gli ha chiesto se stesse rimanendo a casa per motivi superstiziosi. Milei ha risposto di sì, spiegando poi un altro dei suoi rituali: "Dato che fa freddo e non accendo il riscaldamento, indosso una giacca con il logo di una compagnia petrolifera. Il giorno della partita contro la Svizzera, mi faceva davvero caldo. Me la sono tolta e loro ci hanno segnato un gol. L'ho rimessa e non l'ho più tolta." Come Milei, la maggior parte degli argentini ha delle "cßbalas" (rituali) che impongono di attenersi alla stessa routine se la squadra sta vincendo. Alcuni indossano gli stessi vestiti durante ogni partita, rifiutandosi di lavare le maglie per tutta la durata del Mondiale. Alcuni guardano ogni partita nello stesso posto, o non possono guardarla affatto, come può accadere a chi si trova in bagno quando l'Argentina segna. Anche i gesti più piccoli assumono un significato straordinario. In un video di questo Mondiale diventato virale, un gruppo di tifosi ha iniziato a leggere la Bibbia proprio mentre l'Argentina segnava contro l'Egitto, obbligandoli a ripetere il rituale a ogni partita successiva. Un rituale comune per influenzare la squadra avversaria consiste nel congelare statuette di giocatori o foglietti di carta con i nomi degli avversari. I presidenti argentini sono da tempo cauti nell'assistere alle partite più importanti dei Mondiali per evitare di portare sfortuna alle proprie squadre. La superstizione risale al torneo del 1990, quando l'allora presidente Carlos Menem visitò la nazionale argentina poco prima della clamorosa sconfitta all'esordio contro il Camerun. Menem fu etichettato come 'mufa', ovvero portatore di sventura. Da allora, nessun presidente argentino in carica ha mai assistito a una partita della nazionale.