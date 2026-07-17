IL LUTTO

Tragedia per Silvio Baldini: morta a 30 anni la figlia Valentina

Nelle scorse ore il lutto che colpisce tutto il mondo del calcio. Era affetta dalla nascita da una forma grave di tetraparesi spastica

17 Lug 2026 - 10:59
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Una tragedia colpisce la famiglia di Silvio Baldini, allenatore dell'Under 21 dell'Italia e ct ad interim della nazionale maggiore. Nelle scorse ore, all'età 30 anni si è spenta la figlia del tecnico, Valentina, affetta dalla nascita da forma grave di tetraparesi spastica. Lo riporta il Corriere dello Sport

Pilastro della vita di Baldini e grande fonte di ispirazione per l'intera famiglia: "Valentina mi ha insegnato ad amare senza pretendere nulla in cambio", aveva detto l'allenatore su di lei. La notizia della sua scomparsa colpisce profondamente il mondo del calcio, ora in lutto

Alla famiglia del tecnico sono arrivati messaggi di vicinanza e di condoglianze anche da parte delle tifoserie che hanno accompagnato il suo lungo percorso in panchina, così come la Figc e il calcio italiano in generale si stringono all'allenatore in questo momento drammatico.

Le parole di Silvio Baldini sulla figlia Valentina nell'autobiografia del 2022: "Rimarrà sempre la mia bambina"

 Nella sua autobiografia "Il calcio vincente. O vinco o imparo" pubblicata nel 2022, Silvio Baldini scriveva queste parole dolcissime riferite alla figlia: "Mia figlia Valentina è una bimba, perché per me rimarrà sempre la mia bambina, disabile. Con la sua disabilità, è una bambina di 4 anni nel corpo di una donna. Oggi vive la sua vita con serenità, non vuole lo specchio o il rossetto, non vuole essere vista come una bella ragazza, lei vive nel suo mondo con i suoi pensieri e i suoi svaghi. Vuole inseguire le formiche che camminano per terra oppure vuole i bicchierini degli yogurt e si diverte a tagliarli. Il suo mondo è legato a queste sue sensazioni che la fanno star bene".

Baldini ha tenuto Valentina sempre vicino a sé: "I medici ci hanno sempre detto che questa bimba non avrebbe avuto una vita lunga e per questo ha sempre dormito con me e mia moglie, perché il pensiero di alzarmi e trovarla morta mi angosciava. Tutt'oggi dormiamo sempre insieme, abbiamo un letto matrimoniale un po' più grande e dormiamo sempre noi tre. Quando la notte sogna ride continuamente e se non lo fa significa che sta male, che ha l'influenza o un altro tipo di problema; però quando sogna lei ride sempre, ride, ride, ride e la sua risata è veramente contagiosa. Quando ride, non lo fa come tutti noi, lo fa con la voce alta e quindi è una cosa strana perché ti chiedi se è sveglia, ma invece sta dormendo e continua a sognare...".

Un amore che è andato oltre alla malattia: "Valentina mi ha fatto capire cosa significhi amare incondizionatamente così come mia moglie mi ha fatto capire cosa voglia dire costruirsi una famiglia. Avere una famiglia significa cercare di capire i problemi, soprattutto quelli di chi sta peggio e ciò ci ha dato una certa unità". 

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