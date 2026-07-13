TENNIS

Cahill: "Resto con Sinner per tutto il 2026, poi vedremo"

Il coach australiano dopo il bis a Wimbledon: "Dovevo smettere alla fine del 2025...A fine 2026 vedremo cosa sarà meglio per Jannik" 

13 Lug 2026 - 11:08
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"Rimarrò fino alla fine del 2026, poi vedremo. Avevo detto che avrei smesso alla fine del 2025, ma poi ho cambiato idea. Per ora arriveremo fino alla fine della stagione, poi ci siederemo come squadra e parleremo di ciò che sarà meglio per Jannik". Così il coach australiano Darren Cahill, che fa parte del team di Jannik Sinner guidato da Simone Vagnozzi, ha commentato così il successo dell'azzurro su Alexander Zverev in finale a Wimbledon. "Nei momenti importanti della finale Jannik ha avuto il coraggio di prendere l'iniziativa, invece di aspettare l'avversario in difesa. Ha tolto tempo a Zverev. Dal punto di vista di un allenatore, sono tutti aspetti estremamente positivi", ha dichiarato a proposito della finale.

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Nel corso del torneo, ha spiegato Cahill, Sinner "è stato messo in difficoltà fin dal primo turno. È riuscito a rimontare e a vincere una partita al quinto set, cosa che è stata molto importante per la sua fiducia e per il suo equilibrio mentale. Poi è migliorato sempre di più con il passare degli incontri".

Poi Chaill è tornato sull'eliminazione al secondo turno del Roland Garros contro Juan Martin Cerundolo, causata da un evidente problema fisico che si è manifestato quando era avanti di due set e 5-2 nel terzo. "Non siamo riusciti a individuare con precisione cosa sia accaduto. Dopo quel torneo ha fatto tutti gli esami necessari e abbiamo apportato alcune modifiche alla preparazione, soprattutto al modo in cui affronta le giornate molto calde - ha spiegato Cahill - Jannik è stato capace di incassare un colpo durissimo, rialzarsi, venire qui e lavorare come un matto".

Wimbledon, il dietro le quinte di Cahill: pennica e vasca criogenica per Sinner

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