Cahill: "Resto con Sinner per tutto il 2026, poi vedremo"

Poi Chaill è tornato sull'eliminazione al secondo turno del Roland Garros contro Juan Martin Cerundolo, causata da un evidente problema fisico che si è manifestato quando era avanti di due set e 5-2 nel terzo. "Non siamo riusciti a individuare con precisione cosa sia accaduto. Dopo quel torneo ha fatto tutti gli esami necessari e abbiamo apportato alcune modifiche alla preparazione, soprattutto al modo in cui affronta le giornate molto calde - ha spiegato Cahill - Jannik è stato capace di incassare un colpo durissimo, rialzarsi, venire qui e lavorare come un matto".