Mondiali 2026, la rivoluzione tecnologica della Referee View convince i tifosi

La tecnologia sta cambiando radicalmente il modo in cui i tifosi vivono la FIFA World Cup 2026. Secondo una nuova ricerca internazionale commissionata da Lenovo, l'87% degli appassionati ritiene che l'innovazione tecnologica migliori l'esperienza di visione delle partite, mentre l'84% afferma che le nuove inquadrature ravvicinate permettono di sentirsi ancora più vicini all'azione sul campo.
Tra le innovazioni più apprezzate emerge Referee View, la nuova prospettiva introdotta da FIFA e supportata dalle tecnologie AI di Lenovo, che consente agli spettatori di seguire la partita direttamente dal punto di vista dell'arbitro.
La ricerca evidenzia che:
-Il 76% dei tifosi ha già visto o sentito parlare di Referee View.
-Il 91% considera questa nuova prospettiva particolarmente interessante e coinvolgente.
-Per l'88% degli intervistati la stabilità delle immagini è un elemento fondamentale nella visione degli eventi sportivi.
-Il 98% ritiene importante la qualità delle immagini durante la FIFA World Cup 2026.
-Il 91% desidera vedere sempre più innovazioni tecnologiche capaci di rendere le esperienze sportive dal vivo più immersive.
L'AI che porta i tifosi in campo
Utilizzata in media tre volte per partita e distribuita in oltre 220 Paesi e territori durante il torneo, Referee View offre agli spettatori una prospettiva in prima persona dall'interno del gioco grazie a una telecamera leggera indossata dall'arbitro.
Per trasformare immagini naturalmente dinamiche e soggette a vibrazioni in contenuti adatti alla trasmissione televisiva, Lenovo ha sviluppato una piattaforma basata sull'intelligenza artificiale che analizza e stabilizza i flussi video in tempo reale. La soluzione è in grado di ridurre le vibrazioni della telecamera fino al 60%, mantenendo tutta la velocità e l'intensità dell'azione
"Referee View offre ai tifosi una prospettiva mai vista prima, proprio in occasione del più grande evento sportivo del mondo", ha dichiarato Art Hu, Chief Information Officer di Lenovo e Chief Technology & Delivery Officer, Solutions e Services Group. "Combinando intelligenza artificiale e video analytics avanzati, trasformiamo immagini estremamente dinamiche in contenuti fluidi e pronti per la trasmissione televisiva. Dopo l'esperienza maturata in Formula 1, dove le telecamere operano in alcune delle condizioni più estreme dello sport, stiamo applicando le stesse competenze alla FIFA World Cup per rendere trasmissibile in tempo reale il punto di vista dell'arbitro".
Oltre Referee View: l'AI al servizio della FIFA World Cup
In qualità di Official Technology Partner della FIFA, Lenovo sta contribuendo alla realizzazione di una delle edizioni più tecnologicamente avanzate della FIFA World Cup.
L'entusiasmo per questa tecnologia non riguarda solo i tifosi. Anche le emittenti televisive stanno adottando la Referee View per mostrare i momenti più significativi della partita, come gol, interazioni tra i giocatori, ingresso in campo delle squadre e altre fasi ad alta intensità, coinvolgendo il pubblico come mai prima d'ora.
Oltre a Referee View, Lenovo supporta il torneo con una serie di innovazioni basate sull'intelligenza artificiale, tra cui:
-FIFA AI Pro, la piattaforma AI sviluppata per supportare squadre e analisti;
-Avatar 3D dei giocatori, generati grazie a tecnologie avanzate di scansione;
-Intelligent Command Center, il centro operativo intelligente che aiuta la gestione e il coordinamento del torneo;
-Soluzioni infrastrutturali e di elaborazione dati che supportano le operazioni della competizione su scala globale.