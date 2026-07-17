Mondiali 2026, la rivoluzione tecnologica della Referee View convince i tifosi

"Referee View offre ai tifosi una prospettiva mai vista prima, proprio in occasione del più grande evento sportivo del mondo", ha dichiarato Art Hu, Chief Information Officer di Lenovo e Chief Technology & Delivery Officer, Solutions e Services Group. "Combinando intelligenza artificiale e video analytics avanzati, trasformiamo immagini estremamente dinamiche in contenuti fluidi e pronti per la trasmissione televisiva. Dopo l'esperienza maturata in Formula 1, dove le telecamere operano in alcune delle condizioni più estreme dello sport, stiamo applicando le stesse competenze alla FIFA World Cup per rendere trasmissibile in tempo reale il punto di vista dell'arbitro".