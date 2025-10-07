Malori al Masters 1000 di Shanghai, l'ATP pensa alla sospensione dei match in caso di caldo eccessivo

Nonostante non si sia ancora trovato un accordo fra le varie istituzioni che gestiscono il mondo del tennis, gli organizzatori dei tornei del Grand Slam e la WTA starebbero già pensando alla creazione di una nuova regolare che preveda pause di gioco più lunghe ed eventuali sospensioni qualora fosse necessario. Lo stesso vale per l'appunto per l'ATP che ha ribadito come la salute dei giocatori sia "una priorità" e che l'introduzione di un nuovo regolamento sia al vaglio di "giocatori, tornei ed esperti vari".