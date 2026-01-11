- 26 a Milano Cortina, federazione hockey: "Delegazioni felici di Santa Giulia"

"Abbiamo portato le varie delegazioni a fare un giro dell'arena, spogliatoi compresi: non è sempre semplice soddisfare le aspettative ma questa volta sono tutti soddisfatti. Vanno a casa felici". Lo dice il presidente della federazione internazionale di hockey, Luc Tardif, durante l'ultimo giorno del test event della Milano Santa Giulia Ice Hockey Arena di Milano. "Sono molto felice - aggiunge Tardif -, soprattutto del test event di sabato perché sono stati giocate tre partite consecutive e noi siamo l'unica federazione a farlo, è sempre molto difficile. Il ghiaccio era in ottime condizioni anche durante l'ultima gara. È stato molto importante fare questo test anche se capiamo sia molto difficile per chi deve ultimare i lavori. Le cose più importanti sono fatte, ora parliamo del soffitto e delle aree hospitality ma io mi occupo di hockey e sono sicuro che sarà tutto sistemato in tempo".