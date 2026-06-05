Agassi al veleno con Sinner: "Non ci sono scuse, non può crollare così. Colpa della preparazione"

"Sinner è crollato, non ha scuse". Andre Agassi ci va giù duro e non 'perdona' Jannik Sinner, finito ko al secondo turno del Roland Garros contro Juan Manuel Cerundolo dopo un calo di energie nel terzo set. "L'eliminazione di Jannik è stata una cosa enorme - ha detto a Tnt l'ex numero uno al mondo e vincitore di otto Slam -. Non so se sia stata evidenziata abbastanza. Quando giocavo, io avevo un 'orologio fisico': potevo giocare circa 4 ore. Se le condizioni erano particolarmente dure, scendevo a 3 ore e 45, non cambiava molto. Se c'erano condizioni ideali potevano arrivare a 4 ore 10".