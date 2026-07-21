Roma, che guaio: salta Summerville che va all'Al Hilal di Inzaghi per 80 milioni di euro

La Roma è costretta a incassare una pesante botta sul mercato. Crysencio Summerville, dato a un passo dai giallorossi, si trasferirà invece in Arabia Saudita. L'olandese, ammaliato dagli oltre 16 milioni di euro messi sul piatto dall'Al-Hilal, raggiungerà la corte di Simone Inzaghi. Una beffa a tutti gli effetti per Gasperini che adesso dovrà cercare altrove i due esterni chiesti al club. Difficilmente il rinforzo sarà Alejandro Garnacho, in uscita dal Chelsea e in trattativa con l'Aston Villa di Emery. Restano in ballo invece i nomi di Diego Moreira dello Strasburgo e Antonio Nusa, attaccante del Lipsia.
L'inserimento dell'Al Hilal ha svoltato la trattativa: decisiva la super-offerta da 80 milioni di euro presenteta al West Ham, decisamente superiore ai circa 50 mln messi sul piatto dalla Roma dopo giorni di trattative febbrili. Summerville, che alla fine aveva anche accettato di ridursi l'ingaggio a circa 4.2 milioni pur di trasferirsi nella Capitale prima del ribaltone, giocherà quindi in Saudi Pro League: già programmate le visite mediche. Niente da fare per i giallorossi che nella mattinata di martedì avevano anche inviato un aereo a Rotterdam per prelevare il calciatore che aveva detto sì.