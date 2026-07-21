Roma, che guaio: salta Summerville che va all'Al Hilal di Inzaghi per 80 milioni di euro

La Roma è costretta a incassare una pesante botta sul mercato. Crysencio Summerville, dato a un passo dai giallorossi, si trasferirà invece in Arabia Saudita. L'olandese, ammaliato dagli oltre 16 milioni di euro messi sul piatto dall'Al-Hilal, raggiungerà la corte di Simone Inzaghi. Una beffa a tutti gli effetti per Gasperini che adesso dovrà cercare altrove i due esterni chiesti al club. Difficilmente il rinforzo sarà Alejandro Garnacho, in uscita dal Chelsea e in trattativa con l'Aston Villa di Emery. Restano in ballo invece i nomi di Diego Moreira dello Strasburgo e Antonio Nusa, attaccante del Lipsia.