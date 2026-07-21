Manovre giallorosse

Roma, che guaio: salta Summerville che va all'Al Hilal di Inzaghi per 80 milioni di euro

L'olandese, a un passo dal trasferimento nella Capitale, proseguirà la sua carriera in Arabia Saudita da Simone Inzaghi

21 Lug 2026 - 18:34
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

La Roma è costretta a incassare una pesante botta sul mercato. Crysencio Summerville, dato a un passo dai giallorossi, si trasferirà invece in Arabia Saudita. L'olandese, ammaliato dagli oltre 16 milioni di euro messi sul piatto dall'Al-Hilal, raggiungerà la corte di Simone Inzaghi. Una beffa a tutti gli effetti per Gasperini che adesso dovrà cercare altrove i due esterni chiesti al club. Difficilmente il rinforzo sarà Alejandro Garnacho, in uscita dal Chelsea e in trattativa con l'Aston Villa di Emery. Restano in ballo invece i nomi di Diego Moreira dello Strasburgo e Antonio Nusa, attaccante del Lipsia.

L'inserimento dell'Al Hilal ha svoltato la trattativa: decisiva la super-offerta da 80 milioni di euro presenteta al West Ham, decisamente superiore ai circa 50 mln messi sul piatto dalla Roma dopo giorni di trattative febbrili. Summerville, che alla fine aveva anche accettato di ridursi l'ingaggio a circa 4.2 milioni pur di trasferirsi nella Capitale prima del ribaltone, giocherà quindi in Saudi Pro League: già programmate le visite mediche. Niente da fare per i giallorossi che nella mattinata di martedì avevano anche inviato un aereo a Rotterdam per prelevare il calciatore che aveva detto sì. 

roma
calciomercato
crysencio summerville
west ham

Ultimi video

00:53
Mercato Milan, Accomando: "C'è un big in uscita e per la fascia sinistra…"

Mercato Milan, Accomando: "C'è un big in uscita e per la fascia sinistra…"

01:00
Paperone Como: "Kean e Chalobah? Mercato da 200 milioni"

Paperone Como: "Kean e Chalobah? Mercato da 200 milioni"

00:59
Raimondi: "Situazione Bastoni? Ecco cosa ha detto l'agente"

Raimondi: "Situazione Bastoni? Ecco cosa ha detto l'agente"

01:11
Mercato Juve, c'è l'ultimatum per Kolo Muani!

Mercato Juve, c'è l'ultimatum per Kolo Muani!

01:37
Balzarini: "Si ferma Ekhator, ecco quando tornerà. Ma potrebbe già andare via dalla Juve"

Balzarini: "Si ferma Ekhator, ecco quando tornerà. Ma potrebbe già andare via dalla Juve"

01:49
Una squadra di Premier su Leao, Raimondi: "Bisogna capire se il giocatore accetterà"

Una squadra di Premier su Leao, Raimondi: "Bisogna capire se il giocatore accetterà"

01:37
Raimondi: "L'Inter cerca il sostituto di Dumfries, ecco tutti i dettagli"

Raimondi: "L'Inter cerca il sostituto di Dumfries, ecco tutti i dettagli"

00:45
MCH AUSILIO IN RITIRO MCH

Mercato Inter, Ausilio frena sull'esterno: "Sereni ma novità non a breve"

00:21
Roma, striscione per Pellegrini

Roma, striscione per Pellegrini

00:44
Juve, nome nuovo per l'attacco

Juve, nome nuovo per l'attacco

00:57
Napoli, Manna lavora sulle uscite

Napoli, Manna lavora sulle uscite

00:39
Milan, obiettivo sfoltire la rosa: addio a un Ibrahimovic

Milan, obiettivo sfoltire la rosa: partono gli addii

01:52
Gasperini e il mercato

Gasperini e il mercato

01:05
DICH GASPEIRNI SU MERCATO 18/7 DICH

Gasperini: "Dico grazie a Celik, ma noi stiamo lavorando e saremo più forti"

00:37
Mercato, Fiorentina scatenata: visite mediche per un centrocampista

Mercato, Fiorentina scatenata: visite mediche per un centrocampista

00:53
Mercato Milan, Accomando: "C'è un big in uscita e per la fascia sinistra…"

Mercato Milan, Accomando: "C'è un big in uscita e per la fascia sinistra…"

I più visti di Roma

DICH GASPEIRNI SU MERCATO 18/7 DICH

Gasperini: "Dico grazie a Celik, ma noi stiamo lavorando e saremo più forti"

Crysencio Summerville

La Roma non si ferma davanti al muro Hammers: pronta una nuova offerta per Summerville

Roma, che guaio: l'Al Hilal di Inzaghi si tuffa su Summerville, l'affare può saltare. Si allontana anche Garnacho

Soulé, affondo Fiorentina: parti al lavoro. Lo United prepara l'offerta per Koné

Diego Moreira

Roma, la beffa Celik è già alle spalle: in corsa per sostituirlo anche tre ex Serie A...

Khéphren Thuram

Occhio Juve, la Roma potrebbe 'vendicarsi': i giallorossi pensano a Thuram se parte Koné

Mercato ora per ora
Vedi tutti
19:14
Roma, dopo Summerville sfuma anche Garnacho: tratta con l'Aston Villa
19:11
Parma, Suzuki è tornato ad allenarsi ma la conferma non è certa: la situazione
Alex Meret
15:40
Napoli, Meret sul futuro: "Sento la fiducia, qui mi trovo molto bene"
15:30
Bologna, Fenucci: "Amondarain ha caratteristiche giuste, ci stiamo lavorando"
13:33
Frosinone, Alvini: "Zerbin? Ci piace, non capisco perché il Napoli non voglia darcelo"