La maledizione di Drake si è abbattuta anche su Sinner: Jannik va ko e 300 mila dollari in fumo

Questa volta l'italiano è la vittima: un anno fa il rapper aveva puntato tutto su Fritz agli Us Open
La maledizione di Drake si è abbattuta anche su Sinner. I fan dell'azzurro lo temevano sin da quanto il rapper ha annunciato di aver scommesso 300 mila dollari sulla vittoria degli Us Open da parte di Jannik. D'altronde i precedenti parlano chiaro: più volte lo statunitense aveva battezzato il cavallo sbagliato finendo per perdere tanti soldi. Una di queste aveva coinvolto proprio Sinner, protagonista nella finale degli Us Open del 2024 con Fritz. In quell'occasione Drake aveva puntato sul californiano. L'esito? Netta vittoria dell'ormai numero due al mondo in due in tre set.
Insomma domenica Drake non ha portato fortuna a Sinner: sono tante le scommesse sbagliate dal 38enne. Tra le principali si ricordano i 355mila dollari puntati su Tyson che sfidava Paul (vinse quest'ultimo) e la combinazione di risultati, risalente al 2022 con al centro due partite, ossia Arsenal-Leeds e Real-Barcellona. A rovinare tutto fu la vittoria dei blancos (3-1 il punteggio finale), con il cantautore che invece aveva puntato tutto sui catalani.
© Getty Images
© Getty Images
