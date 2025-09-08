La maledizione di Drake si è abbattuta anche su Sinner: Jannik va ko e 300 mila dollari in fumo

Insomma domenica Drake non ha portato fortuna a Sinner: sono tante le scommesse sbagliate dal 38enne. Tra le principali si ricordano i 355mila dollari puntati su Tyson che sfidava Paul (vinse quest'ultimo) e la combinazione di risultati, risalente al 2022 con al centro due partite, ossia Arsenal-Leeds e Real-Barcellona. A rovinare tutto fu la vittoria dei blancos (3-1 il punteggio finale), con il cantautore che invece aveva puntato tutto sui catalani.