Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Tennis
TENNIS

La maledizione di Drake si è abbattuta anche su Sinner: Jannik va ko e 300 mila dollari in fumo

Questa volta l'italiano è la vittima: un anno fa il rapper aveva puntato tutto su Fritz agli Us Open

08 Set 2025 - 09:01
1 di 9
© instagram
© instagram
© instagram

© instagram

© instagram

La maledizione di Drake si è abbattuta anche su Sinner. I fan dell'azzurro lo temevano sin da quanto il rapper ha annunciato di aver scommesso 300 mila dollari sulla vittoria degli Us Open da parte di Jannik. D'altronde i precedenti parlano chiaro: più volte lo statunitense aveva battezzato il cavallo sbagliato finendo per perdere tanti soldi. Una di queste aveva coinvolto proprio Sinner, protagonista nella finale degli Us Open del 2024 con Fritz. In quell'occasione Drake aveva puntato sul californiano. L'esito? Netta vittoria dell'ormai numero due al mondo in due in tre set.

Insomma domenica Drake non ha portato fortuna a Sinner: sono tante le scommesse sbagliate dal 38enne. Tra le principali si ricordano i 355mila dollari puntati su Tyson che sfidava Paul (vinse quest'ultimo) e la combinazione di risultati, risalente al 2022 con al centro due partite, ossia Arsenal-Leeds e Real-Barcellona. A rovinare tutto fu la vittoria dei blancos (3-1 il punteggio finale), con il cantautore che invece aveva puntato tutto sui catalani.

Leggi anche

Drake stavolta non ci casca e punta 300 mila dollari su Sinner vincente

    

US Open, non solo Trump: parata di stelle a NY per la finale Sinner-Alcaraz

1 di 50
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

tennis
drake
sinner

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:53
DICH BRONZETTI DA WIMBLEDON DICH

Bronzetti: "Vorrei vincere almeno un match"

00:57
MCH MEDVEDEV SPACCA TUTTO 25/8 MCH

Caos Medvedev: litiga con arbitro, aizza il pubblico ma poi perde e sfascia la racchetta

01:43
tennis

Musetti e Cobolli si fanno benedire verso gli Us Open 2025

05:00
DICH BINAGHI SU ATP FINALS 17/7 DICH

Binaghi: "Difficile pensare di poter fare meglio le Finals di Torino. Abbiamo vinto tutto, ma non mollo"

02:01
DICH JANNIK SINNER POST WIMBLEDON 13/7 DICH

Sinner: "Che emozione vedere i miei genitori e il mio team sul centrale"

01:24
DICH SANTOPADRE SU SINNER DICH

Santopadre: "Ha saputo reagire alla sconfitta di Parigi mentalmente e tatticamente"

01:04
DICH LORENZI SU SINNER DICH

Paolo Lorenzi: "L'inizio del secondo set è stata la chiave della partita per Sinner"

00:26
DICH CANE' SU SINNER 13/7 DICH

Canè: "Alla grande, cancellate le paure del Roland Garros"

01:55
DICH VAGNOZZI SU SINNER 13/7 DICH

Vagnozzi: "Serata speciale, è la prima volta che ho pianto nel box..."

01:11
DICH BINAGHI SU POLEMICHE 13/7 DICH

Binaghi: "Successo da gestire, se ci lasciano lavorare. Non tutti intorno sono contenti, ci sono invidie"

01:20
DICH BINAGHI SU TENNISTI ITALIANI 13/7 DICH

Binaghi: "Un grazie a Fognini, ora dobbiamo recuperare al più presto Berrettini"

00:59
DICH COBOLLI SU SINNER DICH

Cobolli su Sinner: "Orgogliosi di quello che sta facendo, è stato grande"

02:32
DICH BINAGHI SU SINNER 13/7 DICH

Binaghi su Sinner: "Coronamento di un ciclo, siamo in un'altra dimensione"

02:32
OTO SONEGO A WIMBLEDON 29/6 DICH

Sonego: "Qui ho bellissimi ricordi, arrivo carico e motivato"

04:00
DICH BERRETTINI DA WIMBLEDON 29/6 DICH

Berrettini: "Wimbledon speciale, quando sto bene posso combattere con tutti"

00:53
DICH BRONZETTI DA WIMBLEDON DICH

Bronzetti: "Vorrei vincere almeno un match"

I più visti di Tennis

US Open, non solo Trump: parata di stelle a NY per la finale Sinner-Alcaraz

Alcaraz re degli Us Open e del ranking: un Sinner sottotono si inchina e perde il trono

Urla, smorfie, baci e sorrisi: così Sabalenka infiamma Flushing Meadows

Sinner: "E' stata dura. Il time-out medico? Nulla di grave. Sarà una finale bellissima"

Sinner implacabile: batte Auger-Aliassime e vola in finale agli Us Open contro Alcaraz

Sinner-Alcaraz, in palio il primato nel ranking e un montepremi record. Vagnozzi: "Carlos cambierà qualcosa, noi..."

Notizie del giorno
Vedi tutti
11:03
Us Open, Binaghi: "Alcaraz è stato più forte di Sinner"
Lo spettacolo di Monza sono i tifosi
11:02
Lo spettacolo di Monza sono i tifosi
Carlos Alcaraz, che festa!
11:02
Carlos Alcaraz, che festa!
Hamsik scatenato!
11:02
Hamsik scatenato!
10:57
Troppo bianco sulle Rosse: Ferrari "scolorita" a Monza