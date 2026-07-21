IN USCITA

La Turchia chiama Leao: lui attende, la posizione del Milan. E intanto spunta Disasi per la difesa

Il Galatasaray segue Rafa che però spera nella Premier: i rossoneri vogliono 50 milioni

21 Lug 2026 - 23:13
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

Il Galatasaray vuole fare spesa in Serie A. Oltre a Bremer, difensore della Juventus, i turchi hanno puntato da tempo Rafa Leao. Il portoghese, adesso in vacanza dopo il Mondiale, non ha mai fatto mistero di voler cambiare aria (dal suo profilo Instagram è sparito ogni riferimento al suo attuale club nella bio) e aspetta una chiamata dalla Premier League. L'ex Lille spera che a farsi vivo sia lo United, ma al momento è solo l'Aston Villa ad aver effettuato un timido sondaggio con il Milan.

Chi si è mosso seriamente invece è il Galatasaray che ha messo sul piatto dell'esterno una cifra super sul fronte ingaggio, ossia da 10 milioni di euro. Non ancora sufficiente però per avere il sì del 27enne. Per ora Leao tira dritto così come il Milan, intenzionato a non privarsi dell'attaccante per meno di 50 milioni di euro. Un messaggio chiaro che il club di Via Aldo Rossi ha fatto recapitare allo stesso Gala. I turchi infatti, avevano intenzione di provarci in prestito con diritto di riscatto ma nulla da fare. A breve sono attese novità dato che lo stesso Milan aspetta la cessione del portoghese per completare la rosa.

A proposito: con Tomori in uscita (è spuntata l'opzione Juventus), Amorim vuole un nuovo difensore oltre a Mario Gila. Una pista da seguire porta dritti ad Alex Disasi, difensore in uscita dal Chelsea e negli ultimi mesi in prestito al West Ham. I Blues chiedono poco meno di 30 milioni di euro, una cifra non di certo bassa.

 

Leggi anche

Juve-Tomori: la pazza idea di Massara per il dopo Bremer

milan
leao
premier league
galatasaray

Ultimi video

00:53
Mercato Milan, Accomando: "C'è un big in uscita e per la fascia sinistra…"

Mercato Milan, Accomando: "C'è un big in uscita e per la fascia sinistra…"

01:00
Paperone Como: "Kean e Chalobah? Mercato da 200 milioni"

Paperone Como: "Kean e Chalobah? Mercato da 200 milioni"

00:59
Raimondi: "Situazione Bastoni? Ecco cosa ha detto l'agente"

Raimondi: "Situazione Bastoni? Ecco cosa ha detto l'agente"

01:11
Mercato Juve, c'è l'ultimatum per Kolo Muani!

Mercato Juve, c'è l'ultimatum per Kolo Muani!

01:37
Balzarini: "Si ferma Ekhator, ecco quando tornerà. Ma potrebbe già andare via dalla Juve"

Balzarini: "Si ferma Ekhator, ecco quando tornerà. Ma potrebbe già andare via dalla Juve"

01:49
Una squadra di Premier su Leao, Raimondi: "Bisogna capire se il giocatore accetterà"

Una squadra di Premier su Leao, Raimondi: "Bisogna capire se il giocatore accetterà"

01:37
Raimondi: "L'Inter cerca il sostituto di Dumfries, ecco tutti i dettagli"

Raimondi: "L'Inter cerca il sostituto di Dumfries, ecco tutti i dettagli"

00:45
MCH AUSILIO IN RITIRO MCH

Mercato Inter, Ausilio frena sull'esterno: "Sereni ma novità non a breve"

00:21
Roma, striscione per Pellegrini

Roma, striscione per Pellegrini

00:44
Juve, nome nuovo per l'attacco

Juve, nome nuovo per l'attacco

00:57
Napoli, Manna lavora sulle uscite

Napoli, Manna lavora sulle uscite

00:39
Milan, obiettivo sfoltire la rosa: addio a un Ibrahimovic

Milan, obiettivo sfoltire la rosa: partono gli addii

01:52
Gasperini e il mercato

Gasperini e il mercato

01:05
DICH GASPEIRNI SU MERCATO 18/7 DICH

Gasperini: "Dico grazie a Celik, ma noi stiamo lavorando e saremo più forti"

00:37
Mercato, Fiorentina scatenata: visite mediche per un centrocampista

Mercato, Fiorentina scatenata: visite mediche per un centrocampista

00:53
Mercato Milan, Accomando: "C'è un big in uscita e per la fascia sinistra…"

Mercato Milan, Accomando: "C'è un big in uscita e per la fascia sinistra…"

I più visti di Milan

Doppio intreccio Milan-Aston Villa: dopo Estupiñán, i Villans pensano anche a Leao

Milan, si infiamma il mercato: mossa Borussia per Karetsas, settimana decisiva per Modric

Rabiot giura fedeltà al Milan: "Riparto dai rossoneri, parlerò con Amorim. Ma tornerò il più tardi possibile"

Karetsas

Milan, tutto su Karetsas: il greco è l'obiettivo numero uno. A centrocampo sale Hojbjerg

Il Milan ora si muove al centro: Modric resta, la novità è Hojbjerg

Fikayo Tomori: 35,9 milioni

Milan, serve anche cedere: la Premier arriva in soccorso dei rossoneri, Estupinian e Tomori possono salutare presto

Mercato ora per ora
Vedi tutti
23:26
Chelsea, ufficiale l'arrivo di Rogers: colpo da 138 milioni di euro dopo Palestra
23:07
Chelsea, altra super-offerta per un centrocampista della Premier: risposta a sorpresa
22:33
Milan, tutto fatto per il rinnovo di Comotto: ecco quando firma
22:16
Dalla Francia: Openda apre al Lione ma il problema è... la Juve
22:05
Lecce, Delle Monache saluta: ha firmato con il Pineto