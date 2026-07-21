La Turchia chiama Leao: lui attende, la posizione del Milan. E intanto spunta Disasi per la difesa

Il Galatasaray vuole fare spesa in Serie A. Oltre a Bremer, difensore della Juventus, i turchi hanno puntato da tempo Rafa Leao. Il portoghese, adesso in vacanza dopo il Mondiale, non ha mai fatto mistero di voler cambiare aria (dal suo profilo Instagram è sparito ogni riferimento al suo attuale club nella bio) e aspetta una chiamata dalla Premier League. L'ex Lille spera che a farsi vivo sia lo United, ma al momento è solo l'Aston Villa ad aver effettuato un timido sondaggio con il Milan.
Chi si è mosso seriamente invece è il Galatasaray che ha messo sul piatto dell'esterno una cifra super sul fronte ingaggio, ossia da 10 milioni di euro. Non ancora sufficiente però per avere il sì del 27enne. Per ora Leao tira dritto così come il Milan, intenzionato a non privarsi dell'attaccante per meno di 50 milioni di euro. Un messaggio chiaro che il club di Via Aldo Rossi ha fatto recapitare allo stesso Gala. I turchi infatti, avevano intenzione di provarci in prestito con diritto di riscatto ma nulla da fare. A breve sono attese novità dato che lo stesso Milan aspetta la cessione del portoghese per completare la rosa.
A proposito: con Tomori in uscita (è spuntata l'opzione Juventus), Amorim vuole un nuovo difensore oltre a Mario Gila. Una pista da seguire porta dritti ad Alex Disasi, difensore in uscita dal Chelsea e negli ultimi mesi in prestito al West Ham. I Blues chiedono poco meno di 30 milioni di euro, una cifra non di certo bassa.