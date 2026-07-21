La Turchia chiama Leao: lui attende, la posizione del Milan. E intanto spunta Disasi per la difesa

Il Galatasaray vuole fare spesa in Serie A. Oltre a Bremer, difensore della Juventus, i turchi hanno puntato da tempo Rafa Leao. Il portoghese, adesso in vacanza dopo il Mondiale, non ha mai fatto mistero di voler cambiare aria (dal suo profilo Instagram è sparito ogni riferimento al suo attuale club nella bio) e aspetta una chiamata dalla Premier League. L'ex Lille spera che a farsi vivo sia lo United, ma al momento è solo l'Aston Villa ad aver effettuato un timido sondaggio con il Milan.