Addio a Georg Koch: l'ex portiere tedesco morto a 54 anni

È morto Georg Koch, storico portiere di Fortuna Dusseldorf e Rapid Vienna. Dalla fine della carriera per un petardo alla lotta contro il cancro. Il ricordo di Lehmann.

07 Mar 2026 - 12:00
Georg Koch  © Getty Images

Il mondo del calcio piange la scomparsa di Georg Koch. L’ex portiere tedesco, protagonista in Bundesliga e in Europa con le maglie di PSV Eindhoven, Rapid Vienna e Dinamo Zagabria, si è spento ieri all'età di 54 anni dopo una coraggiosa battaglia contro un tumore al pancreas. Una carriera, la sua, segnata da un talento cristallino e da un episodio drammatico che ne stroncò l'ascesa nel 2009: un petardo esploso vicino al suo orecchio durante il derby di Vienna, che gli causò danni irreversibili all'udito e all'equilibrio. "Il male è incurabile, morirò", aveva dichiarato con dignità dopo la diagnosi nel 2024, "ma Dio non ha ancora deciso quando prendermi". Il suo addio ha scosso profondamente i colleghi, tra cui la leggenda Jens Lehmann, che lo ha ricordato con stima: "Un giorno triste, se n'è andato troppo presto. Spesso giocavamo contro ed era quasi sempre più bravo di me".

