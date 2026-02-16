Zampini: "Primo torto arbitrale nerazzurro in Inter-Juve? Sarà la ventesima volta!"
Il tifoso bianconero se la prende con gli interisti che tirano fuori i veleni del passato senza però ricordare alcuni episodi...
Massimo Zampini parla di Inter-Juventus a Pressing: "Dopo il rosso a Kalulu, Bastoni va ad abbracciare anche Akanji: è la festa nazionale dell'Inter". Interviene Riccardo Trevisani: "Prima ho citato Nedved (in passato accusato diverse volte di simulazione, ndr) perché stai facendo la morale a Bastoni, non farla". Ribatte l'opinionista bianconero: "Fammi spiegare, ascoltatemi anche se siamo pochi, siamo la parte minoritaria del Paese. Da 20-30 anni in Italia ci fanno la morale con la storia degli scudetti dei disonesti, c'è il comunicato dell'Inter che dice 'avete perso la vostra reputazione', ogni volta che l'Inter ha un favore arbitrale con la Juve è la prima, e invece sarà la ventesima...".
Biasin chiude: "Cerchi di far passare che l'Inter è la squadra più favorita degli ultimi anni eppure ha vinto solo due scudetti negli ultimi 5 anni, quello dell'anno scorso perso per una situazione dubbia su Bisseck nel finale di campionato contro la Roma. E due settimane dopo la fine del campionato, la classe arbitrale ha detto: ah sì, quello era fallo. L'Inter sarebbe favorita dagli arbitri e poi perde gli scudetti: perché?".