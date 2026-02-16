Zampini: "Primo torto arbitrale nerazzurro in Inter-Juve? Sarà la ventesima volta!"

Massimo Zampini parla di Inter-Juventus a Pressing: "Dopo il rosso a Kalulu, Bastoni va ad abbracciare anche Akanji: è la festa nazionale dell'Inter". Interviene Riccardo Trevisani: "Prima ho citato Nedved (in passato accusato diverse volte di simulazione, ndr) perché stai facendo la morale a Bastoni, non farla". Ribatte l'opinionista bianconero: "Fammi spiegare, ascoltatemi anche se siamo pochi, siamo la parte minoritaria del Paese. Da 20-30 anni in Italia ci fanno la morale con la storia degli scudetti dei disonesti, c'è il comunicato dell'Inter che dice 'avete perso la vostra reputazione', ogni volta che l'Inter ha un favore arbitrale con la Juve è la prima, e invece sarà la ventesima...".