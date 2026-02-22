MotoGp, test Buriram: per Bezzecchi miglior tempo e record della pista

L'Aprilia chiude i test di Buriram con il miglior tempo di Marco Bezzecchi e lancia la sfida alla Ducati nella corsa al titolo mondiale MotoGp 2026, che parte nel prossimo fine settimana. Con il tempo di 1'28"668, nuovo record della pista, il pilota riminese sul finire della seconda giornata di prove ha battuto il tempo di Marc Marquez, salendo in testa alla classifica. Il campione del mondo in carica, afflitto da qualche problema intestinale, ha smesso di girare dopo essere incappato nella terza caduta sul circuito di Buriram: dopo le due di ieri, Marquez è scivolato alla curva 3, riportando una leggera abrasione all’avambraccio destro. "Ma sto bene, è una ferita che ti puoi fare anche in bicicletta", ha rassicurato.