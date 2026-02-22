MOTOGP

MotoGp, test Buriram: per Bezzecchi miglior tempo e record della pista

Con Ogura secondo due Aprilia davanti a tutti, seguono Marc Marquez e Bagnaia

22 Feb 2026 - 12:07
© Getty Images

© Getty Images

L'Aprilia chiude i test di Buriram con il miglior tempo di Marco Bezzecchi e lancia la sfida alla Ducati nella corsa al titolo mondiale MotoGp 2026, che parte nel prossimo fine settimana. Con il tempo di 1'28"668, nuovo record della pista, il pilota riminese sul finire della seconda giornata di prove ha battuto il tempo di Marc Marquez, salendo in testa alla classifica. Il campione del mondo in carica, afflitto da qualche problema intestinale, ha smesso di girare dopo essere incappato nella terza caduta sul circuito di Buriram: dopo le due di ieri, Marquez è scivolato alla curva 3, riportando una leggera abrasione all’avambraccio destro. "Ma sto bene, è una ferita che ti puoi fare anche in bicicletta", ha rassicurato.

Dietro la RS-GP26 ufficiale di Bezzecchi si é piazzata l'Aprilia clienti del giapponese Ogura (+0.097 millesimi). Seguono tre Ducati, con Marc Marquez, Francesco Bagnaia e Alex Marquez, tutti raccolti in meno di tre centesimi. Pedro Acosta sesto con la KTM. 

test
motogp
bezzecchi

